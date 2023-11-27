Экс-жена российского миллиардера Василия Клюкина смогла отсудить у бывшего 244 миллиона рублей

Экс-супруга сооснователя "Совкомбанка" Василия Клюкина Анна Клюкина отсудила у бывшего 244 миллиона рублей. Она призналась, что не все верили в ее победу, но она справилась, пишет Сплетник.ру.

Василий и Анна состояли в браке 13 лет. У пары 2 детей, а развелась она в 2021 году. По словам Клюкиной, по инициативе Василия перед свадьбой будущие молодожены подписали брачный договор.

Согласно документу, имущество при разводе должно было достаться тому, на кого записано. В период брака Василий дарил жене недвижимость, та ее продавала и сдавала. За бухгалтерию при этом отвечала работавшая с Василием помощница, которая имела доступ к счетам Анны.

А после развода выяснилось: средства от продажи и аренды на счетах Клюкиной в "Совкомбанке" не задерживались, их сразу переводили Василию. Анна решила, что это идет вразрез с брачным договором, и обратилась в суд. Кроме того, одна из доверенностей в "Совкомбанке", судя по всему, была поддельной.

Хотя многие советовали женщине отозвать "проигрышный иск", она настояла на своём, и выиграла. Суд взыскал с Василия Клюкина 244 миллиона из 520 миллионов рублей.