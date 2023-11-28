Обычные для японцев вещи европейцев приводят в шок

О Японии нередко говорят, как о какой-то другой планете, потому что там много того, что удивляет европейского жителя, пишет автор канала "Беспорядочные путешествия" на платформе Дзен.
Отчасти это объясняется тем, что эта страна долгое время была закрытой, и это позволило сформироваться самобытной культуре.
Макеты еды
Туристы из Европы первым делом обращают внимание на пластиковые макеты еды. Они украшают витрины в большинстве японских ресторанов, причем выглядят очень натурально.
К слову, в Японии индустрия изготовления макетов еды насчитывает более ста лет. Наличие блюд из пластика является статусной вещью.
Отсутствие набережных
В отличие от любой Европейской страны, здесь вдоль рек или океана нет набережных. Вместо них проложены эстакады.
Реки вообще не рассматриваются как места для прогулки. Если вдоль нее нет эстакады, вплотную к реке могут выходить задние фасады домов, высокие заборы.
Исключения есть, однако их крайне мало, - уточняет автор.
Отсутствие тротуаров
Вторая интересная особенность проектирования в городах Японии ‒ отсутствие тротуаров. Точнее, они есть, но лишь на главных улицах мегаполисов. А в спальных районах, где улицы более узкие, их попросту нет.
Но пешеходу опасность не грозит: японцы ездят очень аккуратно, а штрафы за превышение скорости здесь очень высоки.
Капсульные отели
Сегодня капсульные отели есть во многих странах. Но зародились они именно в Японии. Изначально такие отели предназначались для заработавшихся сотрудников офисов. Сегодня в капсуле остановиться может, кто угодно.
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