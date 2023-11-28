Обычные для японцев вещи европейцев приводят в шок

О Японии нередко говорят, как о какой-то другой планете, потому что там много того, что удивляет европейского жителя, пишет автор канала "Беспорядочные путешествия" на платформе Дзен.

Отчасти это объясняется тем, что эта страна долгое время была закрытой, и это позволило сформироваться самобытной культуре.

Макеты еды

Туристы из Европы первым делом обращают внимание на пластиковые макеты еды. Они украшают витрины в большинстве японских ресторанов, причем выглядят очень натурально.

К слову, в Японии индустрия изготовления макетов еды насчитывает более ста лет. Наличие блюд из пластика является статусной вещью.

Отсутствие набережных

В отличие от любой Европейской страны, здесь вдоль рек или океана нет набережных. Вместо них проложены эстакады.

Реки вообще не рассматриваются как места для прогулки. Если вдоль нее нет эстакады, вплотную к реке могут выходить задние фасады домов, высокие заборы. Исключения есть, однако их крайне мало, - уточняет автор.

Отсутствие тротуаров

Вторая интересная особенность проектирования в городах Японии ‒ отсутствие тротуаров. Точнее, они есть, но лишь на главных улицах мегаполисов. А в спальных районах, где улицы более узкие, их попросту нет.

Но пешеходу опасность не грозит: японцы ездят очень аккуратно, а штрафы за превышение скорости здесь очень высоки.

Капсульные отели

Сегодня капсульные отели есть во многих странах. Но зародились они именно в Японии. Изначально такие отели предназначались для заработавшихся сотрудников офисов. Сегодня в капсуле остановиться может, кто угодно.