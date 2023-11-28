Дачный эксперт рассказал, как осенью подготовить почву к новому сезону без перекопки

Перекопка огорода осенью не нужна, если следовать советам опытных огородников. Можно обогатить состав грунта без лишних физических усилий.

Мульчируем почву

Собрав урожай, дачник должен прополоть грядки, а все растительные отходы и сорные травы нужно оставить на поверхности почвы. Их следует полить раствором ЭМ-препарата (Байкал ЭМ1, Сияние, Тамир, Восток). Полезная флора начнет свою работу по превращению растительных остатков в ценное органическое удобрение.

Можно укрыть землю скошенной травой, измельченными палыми листьями. С ними делаем то же самое: поливаем грядку биопрепаратом, рыхлим, потом мульчируем. В новом сезоне здесь будут идеальные условия для выращивания рассады или других посевов.

Высаживаем сидераты

Земля после сбора урожая может быть улучшена сидератами. Надо посеять одно из растений: гречку, люпин, люцерну, чечевицу, горчицу, ячмень, фацелию. Через месяц травы скашиваем и заделываем в почву. Корешки растений разрыхляют грунт, а верхушки превращаются в хорошее удобрение. Сидераты уменьшают число сорняков, обогащают землю азотом, восстанавливают кислотный баланс почвы.