Дачный эксперт рассказал, как осенью подготовить почву к новому сезону без перекопки

22:50 2023-11-28
Дачный эксперт рассказал, как осенью подготовить почву к новому сезону без перекопки

Осенью появляется отличная возможность улучшить огородную землю, перекапывать весь участок для этого вовсе необязательно.

Перекопка огорода осенью не нужна, если следовать советам опытных огородников. Можно обогатить состав грунта без лишних физических усилий.

Мульчируем почву

Собрав урожай, дачник должен прополоть грядки, а все растительные отходы и сорные травы нужно оставить на поверхности почвы. Их следует полить раствором ЭМ-препарата (Байкал ЭМ1, Сияние, Тамир, Восток). Полезная флора начнет свою работу по превращению растительных остатков в ценное органическое удобрение.

Можно укрыть землю скошенной травой, измельченными палыми листьями. С ними делаем то же самое: поливаем грядку биопрепаратом, рыхлим, потом мульчируем. В новом сезоне здесь будут идеальные условия для выращивания рассады или других посевов.

Высаживаем сидераты

Земля после сбора урожая может быть улучшена сидератами. Надо посеять одно из растений: гречку, люпин, люцерну, чечевицу, горчицу, ячмень, фацелию. Через месяц травы скашиваем и заделываем в почву. Корешки растений разрыхляют грунт, а верхушки превращаются в хорошее удобрение. Сидераты уменьшают число сорняков, обогащают землю азотом, восстанавливают кислотный баланс почвы.

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