Почему за ремонт квартиры приходится платить долларами США?

12:26 2023-11-29
Почему за ремонт квартиры приходится платить долларами США?

Дедолларизация в Беларуси позволила почти полностью убрать иностранную валюту из расчетов внутри страны. Даже квартиру и машину сегодня можно купить за белорусские рубли. Однако за ремонтно-отделочные работы часто приходится платить в долларах.

В данной ситуации попытался разобраться корреспондент «Автопаруса» и посетил с этой целью столичный жилой комплекс «Минск Мир». Здесь полно новостроек, поэтому ремонтно-отделочные работы идут полным ходом. Работает несколько десятков бригад, загрузки хватает всем. И практически все берут оплаты в долларах США.

Этот факт крайне возмущает заказчиков, которые вынуждены мириться с таким положением вещей. Так, молодожены Павел и Анастасия, купившие в «Минск Мире» однушку-студию, жалуются, что из-за роста курса доллара ремонт обошелся им едва ли не в половину стоимости квартиры. Молодые люди считают, что брать оплату в долларах — это несправедливо, поскольку граждане Беларуси получают зарплату в белорусских рублях.

Аналогичного мнения придерживается 39-летний отец троих детей Виктор. Как и его жена, 38-летняя Снежана, он полагает, что взимание платы в долларах — это «грабеж среди бела дня», и строителей-ремонтников нужно «как следует прощупать и прижать», поскольку они «совсем обнаглели».

В словах Виктора, несмотря на всю эмоциональность, прослеживается здравый смысл. Все же расчеты в иностранной валюте на территории Беларуси строго запрещены, за это действующим законодательством предусмотрено суровое наказание. Поэтому при желании «прижать» ремонтников можно — но для справедливости нужно услышать и их мнение.

Как рассказал корреспонденту «Автопаруса» 43-летний Николай, который более 15 лет занимается ремонтом квартир, действующие расценки на ремонтно-отделочные работы складываются на основе спроса и предложения. Всегда можно найти бригаду, которая и берет поменьше, и согласна принимать оплату в рублях. Но и качество в данном случае может оказаться хуже.

По словам Николая, расценки в долларах обусловлены еще и тем, что многие накладные расходы ремонтных бригад также расцениваются в валюте. Это касается, например, покупки и ремонта оборудования. Из-за санкций многие виды импортных инструментов, оборудования, а также запчастей и расходников для них не ввозятся ни в Россию, ни в Беларусь. Их приходится покупать обходными путями, во-первых — за валюту, во-вторых — по завышенной цене.

Как заявили 24-летний Антон и 31-летний Борис, которые также занимаются ремонтом квартир, «кому не нравится платить в валюте, пусть все делают сами или обращаются в ЖЭС». В разговоре с корреспондентом «Автопаруса» мужчины подчеркнули, что они брали и будут брать оплату только в валюте, а то, что доллар дорожает — «это вопросы не к нам, а к правительству».

С учетом высокой востребованности ремонтно-отделочных работ, в обозримом будущем решить эту проблему в пользу заказчиков вряд ли получится. Люди возмущаются, но платят, поскольку выхода у них, по большому счету, нет.

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