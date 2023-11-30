Пьяные в общественном транспорте: что с ними делать?

Проще всего проблему решили в метро: туда просто не пускают лиц в нетрезвом состоянии. Правда, это обусловлено не заботой о комфорте других пассажиров, а мерами безопасности: пьяный может упасть на пути или спровоцировать иную нештатную ситуацию.

Что касается наземного общественного транспорта, то в нем нередко можно увидеть не просто нетрезвых, а пьяных до безобразия граждан, утративших человеческий облик. Не все знают, что действующее законодательство позволяет успешно бороться с подобными проявлениями неуважения к обществу.

Так, Законом РБ «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» (ст. 31) сказано, что пассажиру запрещается находиться в общественном транспорте в состоянии сильного алкогольного опьянения, которое может создать неудобства для других пассажиров. Очевидно, что данный документ прямо не запрещает пользоваться общественным транспортом лицам, находящимся в состоянии опьянения, однако нарушать порядок не позволяет. Другими словами, выпил — веди себя спокойно и не мешай другим.

Однако к нарушителям общественного порядка в транспорте можно применить и соответствующие статьи Административного кодекса. Автобусы, троллейбусы и трамваи с точки зрения законодательства являются общественными местами. Следовательно, нахождение в них в нетрезвом состоянии подпадает под юрисдикцию статьи 19.3 КоАП РБ, и может караться штрафом до 8 базовых величин. Аналогичное наказание ждет тех, кто распивает в общественном транспорте спиртные напитки (даже если это пиво, джин-тоник или другие напитки с небольшим содержанием алкоголя).

В ряде случаев пьяных пассажиров могут привлечь к ответственности по статье КоАП «Мелкое хулиганство». Штраф за неподобающее поведение, оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность по причине алкогольного опьянения, в данной ситуации составляет от 2 до 30 базовых величин. Злостных нарушителей по данной статье отправляют на общественные работы или административный арест.

При этом под термин «неподобающее поведение человека» могут подпадать разные виды нарушения общественного порядка. В их числе нецензурная брань, сильный запах алкоголя, неприличный внешний вид, шатающаяся походка, приставания к гражданам, а также иные действия, нарушающие покой и спокойствие частных лиц и организаций.

Чтобы привлечь пьяного пассажира к ответственности, можно вызвать наряд милиции по месту нахождения транспортного средства (например, на ближайшую остановку общественного транспорта). Нарушитель порядка будет выведен из салона и доставлен в ближайшее отделение милиции.