Пьяные в общественном транспорте: что с ними делать?

11:52 2023-11-30
Пьяные в общественном транспорте: что с ними делать?

Нетрезвые граждане создают серьезный дискомфорт для других пассажиров. Запах перегара, отталкивающий внешний вид, вызывающее и откровенно хулиганское поведение — но при этом далеко не всегда пьяных пассажиров удается привлечь к ответственности.

Проще всего проблему решили в метро: туда просто не пускают лиц в нетрезвом состоянии. Правда, это обусловлено не заботой о комфорте других пассажиров, а мерами безопасности: пьяный может упасть на пути или спровоцировать иную нештатную ситуацию.

Что касается наземного общественного транспорта, то в нем нередко можно увидеть не просто нетрезвых, а пьяных до безобразия граждан, утративших человеческий облик. Не все знают, что действующее законодательство позволяет успешно бороться с подобными проявлениями неуважения к обществу.

Так, Законом РБ «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» (ст. 31) сказано, что пассажиру запрещается находиться в общественном транспорте в состоянии сильного алкогольного опьянения, которое может создать неудобства для других пассажиров. Очевидно, что данный документ прямо не запрещает пользоваться общественным транспортом лицам, находящимся в состоянии опьянения, однако нарушать порядок не позволяет. Другими словами, выпил — веди себя спокойно и не мешай другим.

Однако к нарушителям общественного порядка в транспорте можно применить и соответствующие статьи Административного кодекса. Автобусы, троллейбусы и трамваи с точки зрения законодательства являются общественными местами. Следовательно, нахождение в них в нетрезвом состоянии подпадает под юрисдикцию статьи 19.3 КоАП РБ, и может караться штрафом до 8 базовых величин. Аналогичное наказание ждет тех, кто распивает в общественном транспорте спиртные напитки (даже если это пиво, джин-тоник или другие напитки с небольшим содержанием алкоголя).

В ряде случаев пьяных пассажиров могут привлечь к ответственности по статье КоАП «Мелкое хулиганство». Штраф за неподобающее поведение, оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность по причине алкогольного опьянения, в данной ситуации составляет от 2 до 30 базовых величин. Злостных нарушителей по данной статье отправляют на общественные работы или административный арест.

При этом под термин «неподобающее поведение человека» могут подпадать разные виды нарушения общественного порядка. В их числе нецензурная брань, сильный запах алкоголя, неприличный внешний вид, шатающаяся походка, приставания к гражданам, а также иные действия, нарушающие покой и спокойствие частных лиц и организаций.

Чтобы привлечь пьяного пассажира к ответственности, можно вызвать наряд милиции по месту нахождения транспортного средства (например, на ближайшую остановку общественного транспорта). Нарушитель порядка будет выведен из салона и доставлен в ближайшее отделение милиции.

Наталья Гончарова
13:31

Наталья Гончарова

Лопырева должна 120 000 рублей российской налоговой

Лопырева должна 120 000 рублей российской налоговой

Модель Виктория Лопырева имеет задолженность по налогам в России в размере 120 000 российских рублей, включая пени и штраф за непредоставленную в срок декларацию.
Храмова Оксана
13:27

Храмова Оксана

Удивительная история ирландского сантехника, который 15 лет копал туннель под супружеской спальней

Удивительная история ирландского сантехника, который 15 лет копал туннель под супружеской спальней

Делал он это по одной простой причине: чтобы тайно уходить от жены попить пива с друзьями в местный паб, находившийся в 250 м от его дома.
Наталья Гончарова
13:16

Наталья Гончарова

Марию Максакову оштрафовали на 40 000 рублей за отсутсвие маркировки иноагента в ее публикациях

Марию Максакову оштрафовали на 40 000 рублей за отсутсвие маркировки иноагента в ее публикациях

Оперная певица Мария Максакова попала на штраф в 40 000 российских рублей, о чем информирует Телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции".
Наталья Гончарова
13:01

Наталья Гончарова

Лазарев сообщил о своих планах на Новый год

Лазарев сообщил о своих планах на Новый год

Исполнитель Сергей Лазарев не стал скрывать, что намерен новогоднюю ночь провести на сцене.
Алексей Гладкий
12:53

Алексей Гладкий

Просрочка в кулинарных отделах гипермаркетов — случайность или массовое явление?

Просрочка в кулинарных отделах гипермаркетов — случайность или массовое явление?

Вначале мясо лежит на прилавке. Если оно начинает портиться, его моют в уксусе или специальными химикатами, затем отправляют в кулинарию и делают сырую котлету. Если она тоже не продана и опять портится — котлету жарят и продают как готовое блюдо.
Наталья Гончарова
12:48

Наталья Гончарова

Мать Бузовой заявила, что экс-возлюбленные дочери до сих пор зарабатывают на ее популярности

Мать Бузовой заявила, что экс-возлюбленные дочери до сих пор зарабатывают на ее популярности

Факт остается фактом: никто из экс-избранников Ольги Бузовой пока не достиг ее уровня популярности.
Храмова Оксана
12:40

Храмова Оксана

27 часов вниз головой и мучительная смерть в узкой пещере: трагическая история Джона Джонсона

27 часов вниз головой и мучительная смерть в узкой пещере: трагическая история Джона Джонсона

Печально знаменитая пещера Nutty Putty стала каменной могилой любителя спелеотуризма американца Джона Джонсона, который остался замурованным в ней навечно.
article_image 12:07

Обувь с каблуками была впервые создала не для красавиц и балов

Модницы бы сильно удивились, если бы узнали: каблук не для них сделан!

article_image 12:04

«Кока-Кола» - Сейчас этот бренд считается одним из наиболее дорогостоящих в мире

Напитки продаются в двух сотнях государств, а 95% жителей планеты хоть раз слышали это слово.

article_image 11:58

Пупырка, прототип попита, которую так любят дети и взрослые

В конце 1950-х американец Альфред Филдинг и его шведский коллега по изобретательству Марк Шавенн решили сделать текстурированные обои из пластика, которые было бы легко мыть и очищать.