Дорожные службы не справляются с уборкой снега

Более-менее ситуация нормализовалась на основных городских дорогах. Центральные проспекты, примыкающие к ним улицы расчищены. Но во дворах, небольших проездах, иных многочисленных дорогах езда за рулем требует навыков экстремального вождения.

Как рассказал корреспонденту «Автопаруса» житель минского микрорайона Лошица 57-летний Юрий, работающий заместителем начальника участка на Минском рессорном заводе, во дворах настоящий снежный коллапс, то же самое касается небольших улиц и проездов. Так, улицы Дроздовича и Шпилевского были почищены лишь через несколько дней после очередного мощного снегопада, а до этого водителям пришлось преодолевать настоящий экстрим.

Примерно то же самое рассказал молодой житель столичного микрорайона Чижовка 23-летний Николай, работающий экономистом на минской ТЭЦ-2 и ежедневно отвозящий 3-летнего сынишку в детский садик «Солнышко» по улице Краснослободской. Если центральную магистраль микрорайона улицу Ташкентскую еще более-менее чистят, то улицы Голодеда, Краснослободская, Столбцовская подолгу стоят заваленными снегом. По словам Николая, машины постоянно буксуют, транспорт опаздывает, люди нервничают и на чем свет стоит ругают дорожников.

Подобные претензии корреспонденту «Автопаруса» высказали жители Малиновки, Серебрянки, Зеленого Луга и других микрорайонов столицы. В связи с этим логично было взять комментарий и у представителя дорожной службы.

Им оказался 34-летний Максим (имя изменено), работающий в РУП «Минскавтодор-Центр» в должности замначальника участка и согласившийся прокомментировать ситуацию на условиях анонимности. По словам специалиста, с каждым снегопадом на дороги столицы (да и других городов) выезжают десятки, если не сотни единиц техники. В их числе тракторы, самосвалы, машины для обработки дорог солью с песком и другими реагентами. Но одновременно навести порядок на всех дорогах и улицах невозможно. Поэтому вначале чистятся главные для города магистрали, а также его центральная часть, после чего в порядке очереди обрабатываются и другие дороги.

Со своей стороны, у Максима есть немало претензий к водителям. Многие из них бросают машины в таких местах, что спецтехника проехать не в состоянии. Отсюда неубранные дворы, проезды, небольшие улочки. Также некоторые водители не уступают дорогу машинам и спецтехнике, которые организованно занимаются чисткой дорог (например, едут колонной со смещением и одновременно убирают снег сразу с нескольких полос). Это сильно затрудняет и замедляет процесс очистки проезжей части.

Вывод прост: водители должны относиться к ситуации с пониманием, проявлять должное уважение и такт по отношению к работникам дорожных служб. С другой стороны, дорожникам следует ответственнее относиться к своим обязанностям, и в первую очередь это касается руководителей, которые отвечают за организацию уборки улиц (в частности, эти работы лучше выполнять ночью).