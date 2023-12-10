За какими продуктами спешат могилевчане в заработавший недавно фермерский маркет

Ярмарки и рынки, где можно найти в том числе продукты от фермеров, - явление для Могилева не новое. А недавно в городе появилось еще одно место, где можно купить лакомства и гастрономию, сделанные руками фермеров.

Необычный маркет под названием «Свая ежа» прописался в торговом центре «Е-Сити». Одна из инициаторов его открытия Оксана Насевич – известный в регионе сыродел. Ее фишка – крафтовые сыры. Но на ее прилавке представлена также и копченая рыба.

Идея объединить в одном месте производителей домашних продуктов просто витала в воздухе. Тем более, что и интерес к ним есть.

Кроме того, в фермерском маркете покупатели и продавцы могут пообщаться друг с другом, высказать пожелания, задать вопросы – например, о том, какие ингредиенты в составе пряников или печенья.