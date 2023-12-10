За какими продуктами спешат могилевчане в заработавший недавно фермерский маркет

13:50 2023-12-10
За какими продуктами спешат могилевчане в заработавший недавно фермерский маркет

«Свая ежа» прописалась в ТЦ «Е-Сити», здесь можно купить домашние сыры, сладости и копчености.

Ярмарки и рынки, где можно найти в том числе продукты от фермеров, - явление для Могилева не новое. А недавно в городе появилось еще одно место, где можно купить лакомства и гастрономию, сделанные руками фермеров.

Необычный маркет под названием «Свая ежа» прописался в торговом центре «Е-Сити». Одна из инициаторов его открытия Оксана Насевич – известный в регионе сыродел. Ее фишка – крафтовые сыры. Но на ее прилавке представлена также и копченая рыба.

Идея объединить в одном месте производителей домашних продуктов просто витала в воздухе. Тем более, что и интерес к ним есть.

Кроме того, в фермерском маркете покупатели и продавцы могут пообщаться друг с другом, высказать пожелания, задать вопросы – например, о том, какие ингредиенты в составе пряников или печенья.

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Правда, цены несколько «кусаются». Например, сто граммов сыра стоит от 5 рублей и выше. За сто граммов микса сушеных фруктов нужно выложить 17 рублей, за 50 граммов сушеных хурмы или киви – по 8 рублей.

Но сладости доступнее: одна зефирка ручной работы, скажем, стоит полтора рубля, пирожное макарон - 3 с половиной.

Студентки Даша и Аня признались, что потихоньку попробовали уже многие сладости, теперь очередь дошла до имбирных пряников – купили два в одной упаковке за 5 рублей.

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А пенсионерка Светлана Владимировна рассказала, что она пока присматривается к ассортименту:

Возможно, ближе к празднику что-то и куплю: себя и внуков порадовать.

Свою продукцию в фермерском маркете предлагают не только мастера из областного центра или из Могилевского района, но и из других. Например, разные виды пастилы привезены из Шклова, соусы и мясные консервы – из Мстиславского района, хлеб – из Кричева.

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Молодые супруги Артем и Вера Кривенковы купили мясные чипсы и вяленые томаты:

Самому такие деликатесы готовить хлопотно, да и времени на это нет. Потому решили попробовать. Если понравится, через неделю придем снова.

К слову, работает маркет с натуральной и полезной едой три дня в неделю — с пятницы по воскресенье.

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