Эффективные способы повысить уровень эндорфина

Выйти на пробежку:

Эйфория бегуна — официально признанное состояние, которое немного сродни наркотическому: эндорфины, выделяющиеся при беге, являются, по сути, естественными опиатами.

После правильной пробежки можно ощутить не только прилив сил, но и вполне реальную эйфорию. Кстати, прогулка, особенно в быстром темпе, действует примерно так же.

Прогуляться под солнцем:

Для высвобождения эндорфина, гормона счастья, необходим витамин D — тот самый, который называют «солнечным».

Кстати, хорошая новость: даже 15 минут под солнечным светом достаточно, чтобы мы почувствовали себя счастливее. А лучше всего будет, если эти 15 минут провести под утренним солнцем.

Съесть немного острой пищи:

На «гормон счастья» напрямую влияет перец чили — и в принципе все острое.

За остроту в чили отвечает капсаицин — алкалоид, заставляющий организм вырабатывать эндорфины, чтобы обезболить жжение в желудке.

Но лучше не злоупотреблять этим рецептом: едва ли изжога сделает вас очень счастливым.

Включить музыку:

Просто поставьте ту композицию, которая нравится лично вам и пробуждает приятные воспоминания — эндорфины не заставят себя долго ждать!

Заняться любовью:

Оргазм — самый эффективный инструмент для выработки эндорфинов.

Собственно, они во многом и делают его приятным: именно так называемый гормон счастья создает то ощущение душевного подъема, которое мы испытываем после отличного секса.

Еще снижается уровень стресса, уменьшается головная боль и улучшается состояние сердца — очень полезное занятие.