Жена миллионера из Дубая пожаловалась, что ей трудно носить туфли с бриллиантами

Блогерша Соуди, которая имеет свой блог в TikTok, посетовала на трудности жизни с мужем-миллионером Джамалом, сообщает The Sun.

По словам женщины, быть женой миллионера - серьезная работа, которая ее изнуряет. В качестве доказательства она показала туфли бренда Jimmy Choo, инкрустированные драгоценными камнями, а также дорогую шубу и себя в вечернем платье.

Туфли с бриллиантами больно носить. Сложно тратить столько средств, сколько возможно. И на каждой вечеринке - выглядеть на десять из десяти, - призналась она.

Соуди также опубликовала видео из маникюрного салона и показала тарелку с суши в ресторане.

Проводить 3 часа в салоне в день и оставаться голодной, чтобы оставался аппетит для мишленовских блюд, - прокомментировала видео девушка.

Тяготами своей жизни она считает и необходимость заботиться о супруге и его семье. А еще - всегда быть готовой к внезапным деловым поездкам.