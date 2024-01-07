Экс-жена погибшего в авиакатастрофе актера Кристиана Оливера попросила не пиариться на трагедии

Авиакастрофа, в которой погибли звезда Голливуда Кристиан Оливер, произошла на Карибах. Одномоторный самолет упал в океан через несколько минут после взлета напоминает thevoicemag.ru.

Кроме пилота, на борту был актер с двумя дочерьми - 12-летней Мадитой и 10-летней Анник. Тела погибших были обнаружены недалеко от места трагедии.

Бывшая избранница Кристиана Джессика Клепсер впервые высказалась о случившемся. Звезда попросила уважать конфиденциальность и вместо цветов посылать пожертвования в благотворительный фонд.

Мы глубоко опечалены авиакатастрофой, которая унесла жизни наших любимых членов семьи. Наши дочери Мадита и Анник вместе со своим отцом Кристианом возвращались домой из отпуска на Карибах, когда у одномоторного самолета появились проблемы с двигателем, и он упал в океан, - сказала в своем обращении известная журналистка.

Джессика рассказала о дочерях. Она уточнила, что Мадита училась в седьмом классе. Девочка преуспевала в учебе, увлекалась танцами и пением. А Анник была ученицей четвертого класса и увлекалась баскетболом, плаванием и разными видами искусства.

Их родители расстались два года назад. На развод подал актер. Накануне смерти Оливер опубликовал пост, в котором передал всем привет из рая, куда пообещал оказаться в 2024-м году.