В дом американской певицы Майли Сайрус проник сталкер

52-летний Александр Хардалян, который недавно вышел на свободу, продолжил преследование Майли Сайрус, сообщает peopletalk.ru.
Как уточняет издание, преследователь пришел к дому певицы в час ночи, чтобы подарить ей мягкую игрушку. Звезда в этот момент была дома со своей командой и, увидев Александра, сразу позвонила в полицию.
Правоохранительные органы приехали и арестовали фаната за невыполнение постановления суда.
Фанат Александр Хардалян преследует артистку с 2018 года. Он шантажировал певицу, писал письма сексуального характера, приходил к ее дому.
В 2022 году преследователя осудили и он отбывал срок до недавнего времени.
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