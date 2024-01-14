В дом американской певицы Майли Сайрус проник сталкер

52-летний Александр Хардалян, который недавно вышел на свободу, продолжил преследование Майли Сайрус, сообщает peopletalk.ru.

Как уточняет издание, преследователь пришел к дому певицы в час ночи, чтобы подарить ей мягкую игрушку. Звезда в этот момент была дома со своей командой и, увидев Александра, сразу позвонила в полицию.

Правоохранительные органы приехали и арестовали фаната за невыполнение постановления суда.

Фанат Александр Хардалян преследует артистку с 2018 года. Он шантажировал певицу, писал письма сексуального характера, приходил к ее дому.

В 2022 году преследователя осудили и он отбывал срок до недавнего времени.