Вот несколько простых приемов, которые помогут цикламенам цвести ярко и долго, радуя вас день за днем

Размещать горшки с цикламенами надо на западном или восточном подоконниках, на южных нельзя.

Делаем ежедневные опрыскивания водой, но стараемся не попадать на саму луковицу и на соцветия.

Поливать растения нужно с помощью поддона, жесткой водой поливать нельзя, обязательно отстаиваем ее несколько дней или пропускаем через фильтр.

Поливая через поддон, оставляем растение в нем на час, потом надо слить остатки жидкости.

Подкормки необходимо делать каждые 15 дней.

Используем жидкие удобрения для домашних цветов. Дозировку берем половинную, сначала растение хорошенько проливаем обычной водой.