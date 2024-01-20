У Лолиты Милявской отменили очередной концерт

В Новосибирске отменяется уже второй концерт Лолиты Милявской. Ранее стало известно, что в этом городе отменили концерт певицы, который должен был пройти в апреле, сообщает rambler.ru. Официального объяснения при этом не последовало.

На этот раз речь идет о мероприятии, назначенном на 31-е марта. Концерт должен был состояться в Доме ученых, однако его также отменили.

Организаторы заявили, что деньги за купленные билеты зрители могут вернуть там, где их приобретали.

Милявская при этом призналась, что ситуацию считает предсказуемой, потому особенно не переживает. По ее словам, она научилась в жизни «держать удар». Обидно ей только за свою команду.

Лолита Милявская была одной из приглашенных на «голую вечеринку» Насти Ивлеевой. После артистка оправдалась за свое участие в мероприятии перед народом, отметив, что звезды тоже люди, требующие отдыха и праздников.