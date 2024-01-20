Инстасамка рассказала, какие «унижения» ей пришлось пережить после пластики ягодиц

В 2021 году Инстасамка решилась на операцию по увеличению ягодиц, трансформация происходила под чутким руководством Тимура Хайдарова.
Сама рэперша охарактеризовала процедуру коротко и емко, без лишних комментариев: "полный треш".
На "Шоу Воли" Дарья пришла вместе со своим мужем. Там она откровенно поделилась всеми ужасами, которые ей пришлось пережить ради улучшения своей внешности.
Поняла, как это больно, у меня даже не сгибались ноги. Олег [муж Дарьи] свидетель. К тому же публичное унижение: меня мыли медсестры. Это эксклюзив — ужас.
По словам Инстасамки, после проведенной коррекции ей долго нельзя было садиться: даже посещать туалет приходилось с помощью медперсонала.
Звоню, приглашаю девочек к действиям, а они моя аудитория… Они начинают меня отмывать, я просто сижу и думаю, куда я вляпалась.
Между прочим, чтобы увеличить ягодицы, не прибегая к искусственным имплантам, Дарье пришлось изрядно поправиться.
Ей нужны были запасы своих жировых тканей, чтобы внедрить их в зону коррекции.
Это было первым серьезным испытанием на пути к желанной цели.
Как рассказала Инстасамка, пластику она делала уже не раз.
Хирурги увеличили Дарье грудь, попу, также певица подправила себе пресс и руки.
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