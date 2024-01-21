Избыток влаги в огороде: решить проблему можно с помощью растений

Если в огороде застаивается вода, трудно получить полноценный урожай. Часто рекомендуют на участке, где избыток влаги, провести дренаж.

Иногда это невозможно из-за рельефа или построек. Либо - недостатка средств.

Но есть альтернативный и вполне реальный и простой способ скорректировать проблему. Это - посадить растения, которые выкачивают лишнюю воду из земли.

Такие растения называют гигрофитами. К ним относится, к примеру, дуб, который способен забрать из грунта 250-600 литров воды ежедневно.

Тополь вообще может выкачать из земли 900 литров в сутки.

Конечно, есть и свои минусы: скажем, тот же тополь или береза вредны для аллергиков.

Осенью со всех деревьев падают листья, и приходится тратить силы на их уборку, но в любом случае выбрать "свое" дерево есть из чего.

Есть дачники, которые сумели в средних широтах вырастить даже эвкалипты: они не только воду впитывают, но и отпугивают комаров.

Многие сумели подсушить участки с помощью высаженных ив, американских кленов. Понижают уровень влажности и растения, используемые для живой изгороди. Это - спирея, шиповник, белый дерен, калина.