Li Auto готовит к выпуску новый бюджетный кроссовер L6

Фото «младшего» кроссовера Li Auto L6 2024 года появилось на сайте китайского Минпрома, сообщает naavtotrasse.ru.

Одновременно с этим рассекречены и характеристики этой модели. В частности, длина китайской новинки - 4925 мм при расстоянии между осями в 2920 мм.

Ширина и высота достигают отметки в 1960 и 1735 мм соответственно.

Стоимость машины можно уменьшить, изменив габаритные размеры и установив другие тяговые батареи. Вместо литий-никель-марганец-кобальтовой АКБ авто получит литий-железо-фосфатную.