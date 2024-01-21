Li Auto готовит к выпуску новый бюджетный кроссовер L6

Фото «младшего» кроссовера Li Auto L6 2024 года появилось на сайте китайского Минпрома, сообщает naavtotrasse.ru.
Одновременно с этим рассекречены и характеристики этой модели. В частности, длина китайской новинки - 4925 мм при расстоянии между осями в 2920 мм.
Ширина и высота достигают отметки в 1960 и 1735 мм соответственно.
Стоимость машины можно уменьшить, изменив габаритные размеры и установив другие тяговые батареи. Вместо литий-никель-марганец-кобальтовой АКБ авто получит литий-железо-фосфатную.
Автомобилю достанется также 1,5-литровый 4-цилиндровый надувной агрегат на 154 л.с., он будет выполнять роль генератора.
По электродвигателям новинка будет унифицирована с другими моделями китайской компании. У авто будет 5-местный салон, а опционально производитель предложит автопилот на основе лидара.
Стоить новая модель будет около 300 000 юаней, то есть более 40 тысяч долларов.
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