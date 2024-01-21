Мэри Энн Беван стала самой уродливой женщиной и посмешищем в цирке, зато ее дети росли в достатке

Мэри Энн Беван называли тогда чуть ли не самой уродливой - женщиной в мире.
Люди смеялись над ней и тыкали пальцем, а она закрывала на это глаза, терпела насмешки и унижения ради своей семьи.
История эта давняя, но до сих пор в сети гуляют уродливые снимки самой некрасивой женщины, превратившиеся в мемы.
Мэри прожила тяжелую жизнь, была измучена неизлечимой болезнью и страдала не только морально от своего уродства, но и физически из-за постоянных болей.
Однако она не собиралась падать духом, ведь надо было растить детей.
Родилась Мэри Энн Вебстер в 1847 году в Лондоне в бедной семье простых рабочих. У родителей было 8 детей, жили очень плохо.
Повзрослев, девушка стала медсестрой и работала в местной больнице.
Потом вышла замуж, родила четверых детей, но в конце концов осталась одна: муж умер, оставив ее с тяжелым бременем забот и большими проблемами со здоровьем.
Это была вполне симпатичная женщина, у которой проявилась редкая эндокринная патология - акромегалия, когда в организме начинает в чрезмерном количестве синтезироваться гормон роста.
От этого внешность Мэри стала ухудшаться на глазах, а кроме того, болезнь доставляла сильные мучения - боли в мышцах, суставах, постоянные мигрени.
Вскоре женщина стала настоящим уродцем и ее уволили, не посмотрев на большие заслуги и долгие годы преданной службы.
Найти другую работу она не могла, везде получала отказ, но детям надо было что-то есть.
Тогда Мэри пошла в цирк, где искали самую некрасивую женщину в мире. Она успешно обошла других кандидаток и получила работу.
Теперь Мэри стала знаменитостью, перешагнув стыд и гордость, она с достоинством приняла титул циркового уродца.
Ее дети выросли в достатке, всегда были накормлены и хорошо одеты, все получили хорошее образование.
Тяжелую личную трагедию Мэри Энн Беван обратила в прибыльный проект.
Эта героическая женщина смогла не просто выстоять в самых тяжелых обстоятельствах в одиночку, но и полноценно позаботиться о своей большой семье, дав ей все необходимое без посторонней помощи.