Королеву марафонов Елену Блиновскую отправили в СИЗО

В Замоскворецком суде Москвы 22 января состоялось очередное заседание по делу гуру марафонов, сообщает starhit.ru.
Следствие потребовало отправки Елены Блиновской в СИЗО, потому что та нарушила правила пребывания под домашнем арестом. В распоряжение суда попали материалы, доказывающие, что 23 декабря блогер устроила дома новогоднюю вечеринку, где были более 15 человек, в том числе - один свидетель по делу.
Следствие выступило с ходатайством: отправить Елену Олеговну в СИЗО до 26 апреля. Суд ходатайство следствия поддержал.
На заседании также стало известно, что Елене Блиновской грозит до 16 лет колонии - после того, как стали известны обвинения по новой статье. Блогер долги до сих пор не погасила, и на них каждый день начисляется пени. Сумма долга уже стремится к 1,5 миллиарда рублей.
Следователи установили и еще два эпизода с участием Блиновской, которые касаются ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
Блогеру вменяют получение электронных ключей нескольких юридических лиц и перевод денег с их расчетных счетов и трат на себя. По этой статье она может получить до шести лет колонии.
Продолжается и расследование двух уголовных дел: по ч. 2 ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Отмывание денег в особо крупном размере».
Максимальное наказание по таким статьям - три и семь лет колонии соответственно. Проверка по делу Блиновской продолжается.
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