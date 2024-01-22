Королеву марафонов Елену Блиновскую отправили в СИЗО

В Замоскворецком суде Москвы 22 января состоялось очередное заседание по делу гуру марафонов, сообщает starhit.ru.

Следствие потребовало отправки Елены Блиновской в СИЗО, потому что та нарушила правила пребывания под домашнем арестом. В распоряжение суда попали материалы, доказывающие, что 23 декабря блогер устроила дома новогоднюю вечеринку, где были более 15 человек, в том числе - один свидетель по делу.

Следствие выступило с ходатайством: отправить Елену Олеговну в СИЗО до 26 апреля. Суд ходатайство следствия поддержал.

На заседании также стало известно, что Елене Блиновской грозит до 16 лет колонии - после того, как стали известны обвинения по новой статье. Блогер долги до сих пор не погасила, и на них каждый день начисляется пени. Сумма долга уже стремится к 1,5 миллиарда рублей.

Следователи установили и еще два эпизода с участием Блиновской, которые касаются ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».