Почему жители Новой Зеландии ходят по улице босиком

16:07 2024-01-23
Почему жители Новой Зеландии ходят по улице босиком

Для новозеландцев это означает связь с природой, заменяет походы к косметологу и закаляет.

Новая Зеландия может удивить даже опытных путешественников. В стране «хоббитов» не принято купаться в океане, а чтобы добраться на другой континент, нужно лететь почти сутки и отдать за билет целое состояние. Но это не все.

В этой стране часто можно увидеть босых людей. Причем дело совсем не в бедности, а просто так принято, пишет vokrugsveta.ru.

Оказывается, для новозеландца прогулки босиком - это связь с природой. Обычай глубоко укоренился в культуре региона, и без обуви там ходят не только аборигены, но и экспаты из других стран.

Новозеландцы уверены, что ходьба по асфальту, твердой земле, песку или траве обеспечивает ступням естественный пилинг, очищает кожу от верхнего ороговевшего слоя и разгоняет кровообращение.

Такие «процедуры» заменяют тамошним жителям и косметолога, и увлажняющий крем. А еще закаляют: босых прохожих на улицах можно увидеть даже при +5 °С или в дождливую погоду. На черные пятки в Новой Зеландии при этом внимания не обращают.

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