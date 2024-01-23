Дачный эксперт назвал первую весеннюю подкормку клубники для крупных ягод и пышных кустов

22:11 2024-01-23
Дачный эксперт назвал первую весеннюю подкормку клубники для крупных ягод и пышных кустов

Вырастить клубнику стоит больших трудов, ей надо уделять внимание, показывать заботу, тогда и ягодки будут загляденье.

Клубника хорошо растет и проявляет активное плодоношение практически на любых почвах, не любит торфяные и низинные.

Сразу после схода снега она выпускает листики и быстро отращивает зелень.

Во время роста надо поддержать растение подкормками, чтобы вырос хороший урожай.

Вносим их только после полного схода снега и ухода стаявших вод.

Мульчу, оставшуюся после осени, убираем, оголенные корни окучиваем.

Потом убираем замерзшие кусты и побеги, избавляемся от старой засохшей листвы и прошлогодних цветоносов, от ненужных усов.

Затем разрыхляем грунт и, наконец, кормим нашу клубнику.

После этого она начнет бурно расти, активно развиваться и хорошо плодоносить.

Если высадили клубнику первый год и дали земле хорошее удобрение, не вносите в этом году подкормки.

На второй год можно подкармливать куриным пометом.

На литр помета нужно 19 литров воды. Делаем настой двое суток, поливаем по пол литра под все кусты.

Аммиачная селитра пригодится вместо помета. На 10 л воды используем 1 ст. л. вещества.

А от вредителей поможет опудривание кустов такой смесью: древесная зола с табачной пылью в равных долях.

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