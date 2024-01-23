Огородный эксперт объяснил, почему огурцы вырастают, как груши

Одна из самых частых причин деформации зеленцов, это проблемы с питанием.

Они могут напоминать грушу или скручиваться крючком, или принимают еще более диковинные формы.

А так хочется вырастить красивый огурец, правильный и аккуратный. Разбираемся в этом вместе с экспертом.

Если огурец похож на морковку, то ему не хватает азота.

Форма напоминает грушу? Значит не хватило калия.

Когда огурцы загружаются у основания и расширяются к низу, то им нужны калийные удобрения, например, древесная зола.

Иногда дачники успевают исправить ситуацию, подкормив огурцы при первых признаках деформации нужным составом.

И плоды начинают выравниваться на глазах.

Но если вы все-таки опоздали, то ничего страшного в этом нет, если ваш огурец будет немного напоминать грушу.

На вкусовых свойствах это никак не отразится.