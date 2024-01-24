Цветовод со стажем объяснил причины измельчания тюльпанов

Измельчание бутонов тюльпанов не связано с тем, что их долгое время не выкапывали.

Тюльпаны могут становится мельче как в групповых, так и в одиночных посадках.

Иногда как раз неправильное выкапывание и приводит к измельчанию цветов.

Так бывает, если луковицы изъяли из земли слишком рано, когда они еще не успели до конца сформироваться.

Вообще причин для измельчания тюльпанов может быть много, попробуем разобраться с экспертом.

Возможно, вы выбрали сорт, который нельзя долго выращивать на одной клумбе.

Такое бывает, если детки луковиц находятся не с краю, а под материнской луковицей или над ней.

Тюльпаны мельчают, когда не хватает места вокруг куртины тюльпанов, из-за этого они не могут нормально разрастись.

Луковицы плохо развиваются, если растут в каменистом, слишком уплотненном грунте.

Высаживание тюльпанов в корзины - тоже причина их измельчания.

В этом случае корням тесно и они не могут нормально развиваться.

Плохие подкормки, недостаточный полив мешают правильному формированию новых луковиц.

Раннее, преждевременное выкапывание тюльпанов до того, как листья полностью пожелтеют - это один из факторов, провоцирующих мельчание цветов.