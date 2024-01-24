Японцы не хотят брать на работу людей, у которых 3-я группа крови

В японской культуре есть поверье, что люди с 3-й группой крови обладают некими негативными чертами характера и склонностями. Якобы по сравнению с людьми других групп крови они более импульсивны, не очень организованы и не надежны, пишет rambler.ru.

Поверье берет начало из популярной в 1930-х годах теории японского профессора Такэдзи Фурукави. Ученый утверждал, что группа крови влияет на личностные качества и поведение человека. По Фурукаве, люди с третьей группой крови имеют “эгоистические” и “ненадежные” характеры.

Эта теория не имеет научного обоснования, но, тем не менее, многие японские работодатели все еще придерживаются соответствующих стереотипов и предубеждений.

Они полагают, что люди с такой группой крови не очень подходят для работы в крупных японских корпорациях, где важны сплоченность коллектива, дисциплина и лояльность компании.

Поэтому в Японии все еще бытует дискриминация при приеме на работу людей с 3-й группой крови. Многие компании открыто указывают это ограничения в вакансиях либо требуют указывать группу крови в резюме.