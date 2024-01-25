В преддверии выборов в Южной Корее разгорелся скандал из-за сумки Dior

И хотя инцидент с сумочкой Dior за 2200 долларов произошёл в сентябре 2022 года, данное событие не даёт покоя южнокорейскому президенту Юн Сок Елю до сих пор.

Всё дело в том, что в апреле 2024 года в Южной Корее пройдут новые парламентские выборы, на которых партия действующего президента рискует с треском проиграть.

Согласно последним данным соцопроса, более 70 процентов южнокорейцев выступают за импичмент Еля на фоне случая с его женой и дорогой сумочкой. Сам Юн Сок Ель уверяет, что не намерен покидать руководящий пост.