Самая востребованная актриса 90-х Руби Уэкс шокировала своим видом на пляже

70-летняя американо-британская актриса Руби Уэкс, будучи в отпуске в ЮАР, шокировала своим видом поклонников.

Звезда была одной из самых востребованных актрис 90-х годов, напоминает yahoo.com. Зрители помнят ее по таким фильмам, как "Пророчество III" (1981), "Романтика в ближневосточном экспрессе" (1985), "Заемщики" (1997) и "История Памелы Андерсон" (2005) и другим.

Со временем Руби начала испытывать различные проблемы со здоровьем. Актриса начала переживать очень глубокую депрессию, и это заставило ее заново вернуть себя: она стала писать книги и ставить пьесы.

При этом Руби всегда отличалась хорошим чувством юмора, что позволило ей стать хэдлайнером нескольких стендап-шоу, где она открыто рассказывает о проблемах и их преодолении.

Здесь я хожу купаться каждый день, хотя очень холодно. Вы замерзаете, но это защищает от депрессии. Я - яркий пример того, - объяснила она в своем видео.

Руби уточнила, что пробудет в ЮАР несколько дней, чтобы зарядиться энергией.