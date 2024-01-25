В Дубае дедушку могут посадить за то, что он попросил соседей сделать музыку тише

Иэн Маккеллер приехал в ОАЭ по просьбе дочери, которая попросила дедушку посидеть с её ребёнком на Новый год. В ночь с 31 декабря на 1 января Маккеллер укладывал девочку спать, однако этому мешала громкая музыка, раздающаяся из дома соседей.

Мужчина постучался в соседскую дверь, однако ему никто не открыл. Тогда Иэн самостоятельно вошёл внутрь, однако его с криками вытолкали из дома.

Теперь хозяин вечеринки написал заявление в полицию на дедушку, который просил сделать музыку потише. Сейчас Иэн Маккеллер не может покинуть Дубай и ждёт решения суда.