TikTok помог встретиться сестрам-близнецам из Грузии, которых разлучили в раннем детстве

Эми и Ано-идентичные близнецы, но сразу после рождения их разлучили с матерью и они попали в разные семьи. А спустя годы случайно узнали друг друга благодаря телешоу талантов и видео в TikTok, пишет Уahoo.com.

Как оказалось, они были одними из тысяч младенцев, украденных из больниц и проданных в Грузии.

Эми Хвития была у своей крестной матери, недалеко от Черного моря, и смотрела любимое телешоу, как на экране появилась девушка, танцующая джайв. Она была копией ее самой.

Все звонили моей маме и спрашивали:" Почему Эми танцует под другим именем?", - вспоминает девушка.

Семь лет спустя, в ноябре 2021 года, Эми разместила в TikTok видео, в котором появилась с голубыми волосами и сделала пирсинг брови.

В 320 км от Тбилиси другая 19-летняя девушка, Ано Сартания, увидела этот ролик и подумала: "Здорово, что она похож на меня". Ано попытался найти в Интернете девушку с проколотой бровью, и в итоге ей удалось связаться с ней в Facebook.

Эми сразу поняла, что Ано-та самая девушка, которую она видела столько лет назад на телевизионном шоу талантов.

После волнующей личной встречи сестры задались вопросами: а кто же их мать? Оказалось, что они не единственные: в Грузии есть десятки тысяч людей, которых на протяжении десятилетий также забирали из больниц в младенчестве и продавали.

Девушки установили, что они родились в ныне несуществующем родильном доме Кирцхи в Западной Грузии, но, согласно свидетельствам, даты их рождения различались на пару недель.

Согласно этим документам, они не могли быть сестрами, не говоря уже о близнецах. Но было слишком много общего. Они обнаружили, что у них было одно и то же генетическое заболевание костей, называемое дисплазией. Им нравились одни и те же фильмы, одна и та же музыка.