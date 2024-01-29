TikTok помог встретиться сестрам-близнецам из Грузии, которых разлучили в раннем детстве

Эми и Ано-идентичные близнецы, но сразу после рождения их разлучили с матерью и они попали в разные семьи. А спустя годы случайно узнали друг друга благодаря телешоу талантов и видео в TikTok, пишет Уahoo.com.
Как оказалось, они были одними из тысяч младенцев, украденных из больниц и проданных в Грузии.
Эми Хвития была у своей крестной матери, недалеко от Черного моря, и смотрела любимое телешоу, как на экране появилась девушка, танцующая джайв. Она была копией ее самой.
Все звонили моей маме и спрашивали:" Почему Эми танцует под другим именем?", - вспоминает девушка.
Семь лет спустя, в ноябре 2021 года, Эми разместила в TikTok видео, в котором появилась с голубыми волосами и сделала пирсинг брови.
В 320 км от Тбилиси другая 19-летняя девушка, Ано Сартания, увидела этот ролик и подумала: "Здорово, что она похож на меня". Ано попытался найти в Интернете девушку с проколотой бровью, и в итоге ей удалось связаться с ней в Facebook.
Эми сразу поняла, что Ано-та самая девушка, которую она видела столько лет назад на телевизионном шоу талантов.
После волнующей личной встречи сестры задались вопросами: а кто же их мать? Оказалось, что они не единственные: в Грузии есть десятки тысяч людей, которых на протяжении десятилетий также забирали из больниц в младенчестве и продавали.
Девушки установили, что они родились в ныне несуществующем родильном доме Кирцхи в Западной Грузии, но, согласно свидетельствам, даты их рождения различались на пару недель.
Согласно этим документам, они не могли быть сестрами, не говоря уже о близнецах. Но было слишком много общего. Они обнаружили, что у них было одно и то же генетическое заболевание костей, называемое дисплазией. Им нравились одни и те же фильмы, одна и та же музыка.
Это было все равно что смотреть на себя в зеркало. Точно такое же лицо, точно такой же голос.
Я - это она, а она - это я, - говорит Эми.
При дальнейшем исследовании девочки-близнецы обнаружили, что данные в их официальных свидетельствах о рождении, включая дату их рождения, были неверными.
Не имея возможности иметь детей, мать Эми призналась, что подруга сказала ей: в местной больнице родился нежеланный ребенок. Ей пришлось заплатить врачам, но она могла забрать ее домой и воспитывать как свою собственную.
Мать Ано рассказала ту же историю.
Ни одна из приемных семей не знала, что девочки были близнецами, и, несмотря на то, что они заплатили большие деньги за усыновление своих дочерей, они говорят, что не осознавали, что это незаконно.
В то время Грузия переживала период беспорядков, и, поскольку в этом был замешан персонал больницы, они сочли это законным.
Эми хотела разыскать свою биологическую мать, чтобы выяснить свои корни. И оказалось, что ее мать - молодая немка. Она родила девочек-близнецов в родильном доме Кирцхи в 2002 году и ей сказали, что дети умерли.
Эми отчаянно хотела познакомиться с ней, но Ано настроена более скептически. Точка в этой истории еще не поставлена, но сестры рады, что они наконец нашли друг друга.