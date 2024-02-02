Марго Робби и ее Муж Том Экерли заявили, что их брак прошел проверку на прочность

Марго Робби, сыгравшая главную роль в фильме "Барби", не была номинирована на премию "Оскар". Но она приглашена на церемонию награждения в другом качестве. Вместе с мужем Томом Экерли звезда номинирована как продюсер на лучшую картину, сообщает Уahoo.

Актриса призналась, что она очень рада, что может разделить эту честь с супругом. Марго при этом не скрывает, что не все проходило гладко, но их брак прошел проверку на прочность.

Робби рассказала, что в свое время она сама призналась ему в любви и с тех пор они более семи лет вместе. Хотя их роман совпал с расцветом карьеры Марго, Том не ревновал ее к успеху.

Актриса в ответ на слухи вокруг их пары всегда дает понять, что для нее есть только один мужчина. И подчеркивает, что совместная работа только укрепляет их брак. Потому сегодня она счастливее, чем когда-либо.