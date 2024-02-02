Российскую учительницу могут посадить на 20 лет за домогательства к 4-класснику

События развернулись в Токсово Ленинградской области, где женщина-преподаватель начальных классов систематически домогалась четвероклассника. Известно, что 25-летняя учительница целовала и поглаживала мальчика.

Кроме того, преподаватель вела интимную переписку с ребёнком, присылая школьнику свои обнажённые фотографии. Параллельно с этим девушка флиртовала с учеником.

В настоящий момент учительницу заключили под стражу. Если её признают виновной, то учительницу могут лишить свободы на срок от 12 до 20 лет.