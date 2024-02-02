В Львове парень выжил после прыжка с 15 этажа

21-летний житель Львова свесился с балкона пятнадцатого этажа под ошарашенные возгласы собравшихся зевак, снимавших происходящее на камеру телефона. Выбрав момент, юный самоубийца сиганул вниз.

Увы, но его план не сработал, поскольку парень приземлился аккурат на крышу припаркованной легковушки. К пострадавшему тут же подбежали очевидцы, которые вызвали бригаду скорой помощи.

Известно, что 21-летний украинец долгое время страдал от клинической депрессии. Незадолго до попытки суицида парень вёл стримы в интернете и делился своими мрачными планами в соцсетях.