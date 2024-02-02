В Львове парень выжил после прыжка с 15 этажа

21:24 2024-02-02
В Львове парень выжил после прыжка с 15 этажа

Молодой горе-самоубийца причинил вред не только себе, но и местным жителям.

21-летний житель Львова свесился с балкона пятнадцатого этажа под ошарашенные возгласы собравшихся зевак, снимавших происходящее на камеру телефона. Выбрав момент, юный самоубийца сиганул вниз.

Увы, но его план не сработал, поскольку парень приземлился аккурат на крышу припаркованной легковушки. К пострадавшему тут же подбежали очевидцы, которые вызвали бригаду скорой помощи.

Известно, что 21-летний украинец долгое время страдал от клинической депрессии. Незадолго до попытки суицида парень вёл стримы в интернете и делился своими мрачными планами в соцсетях.

Андрей Ткачёв
22:28

Андрей Ткачёв

В Калужской области возбудили дело из-за падения ребёнка в люк

В Калужской области возбудили дело из-за падения ребёнка в люк

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "халатность" после падения 9-летнего мальчика в открытый люк.
Андрей Ткачёв
22:19

Андрей Ткачёв

Крупная автокатастрофа унесла жизни трёх человек в Адыгее

Крупная автокатастрофа унесла жизни трёх человек в Адыгее

2 февраля в результате столкновения трёх автомобилей в Адыгее скончались 3 человека.
Алиса Семенова
22:16

Алиса Семенова

Когда нужна первая подкормка рассады после посадки в грунт на постоянное место

Когда нужна первая подкормка рассады после посадки в грунт на постоянное место

Высадив растения на постоянное место, надо позаботиться об их питании и увлажнении: эксперты назвали оптимальные сроки.
Алиса Семенова
21:58

Алиса Семенова

Как ускорить созревание томатов: простые рабочие способы

Как ускорить созревание томатов: простые рабочие способы

Когда на юге заканчивается созревание плодов, на севере плоды только начинают поспевать, но этот процесс можно ускорить.
Андрей Ткачёв
21:39

Андрей Ткачёв

Компания Changan представила новый кроссовер Uni-Z

Компания Changan представила новый кроссовер Uni-Z

Предполагается, что на старте продаж модель Uni-Z будет стоить порядка 1,9 миллиона российских рублей.
Андрей Ткачёв
21:32

Андрей Ткачёв

На российского фигуриста Дикиджи напали с ножом в питерском метро

На российского фигуриста Дикиджи напали с ножом в питерском метро

Серебряный призёр Чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи пережил вооружённое нападение.
Алиса Семенова
21:32

Алиса Семенова

Рыболовы рассказали, где и как удить лучепёрую рыбу зимой

Рыболовы рассказали, где и как удить лучепёрую рыбу зимой

Окунь – один из излюбленных трофеев ценителей зимней рыбалки, и дело не только во вкусовых свойствах этой рыбы.
article_image 22:04

Рыболовы рассказали, стоит ли летом прятать жало крючка в наживку

Нужно ли прятать жало крючка в наживку? Причем большинство интересуется вопросом, насколько это важно летом, когда многие рыбы довольно пассивны.

article_image 22:02

На Шри-Ланке запретили пьяное вождение слонов

На Шри-Ланке приняли закон, согласно которому отныне нельзя ездить на слоне пьяным. Конечно, удивительно, что это можно было делать раньше.

article_image 21:55

Врач Ольга Лейфрид объяснила, кому нельзя принимать ванну с солью

В современном мире большинство людей предпочитают душ, а не ванну. Такой выбор вполне объясним, на принятие душа тратится меньше времени, он гораздо практичнее.