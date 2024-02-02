В Бресте у закладчика изъявили килограмм особо опасного наркотика

22:47 2024-02-02
В Бресте у закладчика изъявили килограмм особо опасного наркотика

Представители отдела наркоконтроля МВД Бреста задержали наркокурьера, у которого обнаружили крупную партию запрещённых психотропов.

Задержанный признался, что нашёл "работу" закладчиком в интернете, решив попробовать свои силы на нелегальном поприще. Новоиспечённый барыга проработал на своей должности меньше двух месяцев, поскольку попал в руки в брестским милиционерам.

При обыске дома у наркокурьера обнаружили около одного килограмма альфа-PVP — высокотоксичного синтетического наркотика, оборот которого в Беларуси запрещён.

Закладчик получал от наркомаркета адреса с крупной партией альфа-PVP, забирал клад и расфасовывал психотроп на более мелкие пакеты для дальнейшего сбыта на Брестчине.

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