Какую тайну скрывает Башня дьявола

Ученые пытаются объяснить загадки природы с помощью современных технических достижений, но получается у них далеко не всегда. Тогда необычные явления продолжают обрастать множеством легенд и слухов, вызывая еще больший интерес у туристов.

К таким местам можно отнести странное горное образование в штате Вайоминг, на северо-западе США.

Данное место называют Башней Дьявола. Оно поставило в тупик ученых по всему миру. Проводя разные исследования, вот уже множество лет они пытаются разгадать его тайны.

Известно, что период образования странной башни включает десятки миллионов лет.

Местные легенды гласят, что в этом странном месте обитает злой дух, который не любит людей настолько, что активно стремится их уничтожить. Когда он сердится, бьет в барабаны — и начинается гроза.

Бесчисленные молнии, взрывающие небо во время дождя, нередко вызывают у жителей настоящую панику.

Одно из давних сказаний гласит, что башня образовалась благодаря семи сестрам.

Девочки спасались от гигантского гризли, забравшись на камень. Они так усердно молились богу, что каменный выступ начал расти — и стал горой.

Борозды вдоль башни — следы когтей гризли. Девочки были спасены, но домой не вернулись. Они были превращены богом в звезды, и теперь светят ярко с небес.

Уфологи подтверждают, что в данной местности энергетика действует губительно на всю окружающую природу.

Необычные энергетические скопления периодически вызывают свечение на вершине.

Официальная наука пока не может найти объяснений происходящему, зато выдвинула несколько версий происхождения необычного вида горы.

По последней версии ученых, башня может быть результатом выброса магмы на дне океана, который ранее существовал здесь.

Из-за разницы температур она застыла в толще осадочного слоя, а когда океан исчез, эрозия деформировала мягкие осадочные породы, обнажив на поверхности давно затвердевшую магму.

Окончательные очертания возвышенность приобрела впоследствии за счет ветров и осадков.

В настоящее время Башня Дьявола является активным центром альпинистов. Ежегодно ее покоряют более 5000 любителей экстремального отдыха.

Также туда приезжают и обычные путешественники, мечтающие увидеть странное место с особой энергетикой.

Какой бы ни была разгадка появления удивительной скалы, без сомнения можно сказать, что она является уникальным памятником природы, поражающим своими габаритами и оригинальным внешним обликом.