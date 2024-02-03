Российского фигуриста Владислава Дикиджи чуть не зарезали в метро

11:58 2024-02-03
Российского фигуриста Владислава Дикиджи чуть не зарезали в метро

Молодой перспективный спортсмен стремительно делает карьеру, в 2023-м году он открыл свой первый взрослый сезон.

19-летний Владислав Дикиджи поделился с поклонниками в соцсети шокирующей новостью. В личном блоге он написал, что его "чуть не зарезали в метро" Санкт-Петербурга, сообщает СтарХит.

По словам юного спортсмена, нож нападавшего был у самого его горла.

Думаю, что среагировал бы я немного позже, и - все, — считает Владислав.

Дикиджи решил, что преступник должен быть наказан, он уже рассказал о происшествии полицейским и планирует писать заявление. 

Тренер фигуриста Олег Татауров успокоил фанатов, заявив, что его подопечный не пострадал. Но мужчина на самом деле был неадекватным.

"Сначала он стал отбирать у него рюкзак, потом подставил нож. Влад был в наушниках, и ничего не понял", - раскрыл подробности тренер. По его словам, Владислав оттолкнул нападавшего и вышел на ближайшей станции. Преступник пока не задержан.

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