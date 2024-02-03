Американец в поиске популярности окунул руку в кипящий Йеллоустонский источник

В США мужчина окунул пальцы в кипящий бассейн в Йеллоустонском национальном парке, чтобы стать популярным. Чем закончилось история?

Как сообщает Уahoo.com, видеодоказательство этой шалости опубликовано в специальном аккаунте Instagram, где приводятся примеры плохого поведения в национальных парках США.

К примеру, там есть видео женщины, гладящей голову бизона, гоняющегося за медведями человека и мужчины, пытающегося сфотографировать лося крупным планом.

Не каждый сюжет имеет положительный результат. В случае в Йеллоустонском национальном парке мужчина не только прикоснулся к активно кипящей воде, но и присел на корточки на хрупком грунте возле бассейна.

Для экспериментатора такая беспечность завершилась ожогом. Но для многих беспечность с горячими источниками в Йеллоустоуне оказалась фатальной. Например, в 2016 году мужчина погиб, случайно упав в один из самых горячих источников воды.