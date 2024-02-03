Эксперты рассказали, как побороть синдром холодных ног

21:08 2024-02-03
Эксперты рассказали, как побороть синдром холодных ног

С наступлением холодов многие люди сталкиваются с сильным охлаждением рук и ног, рискуя простудиться.

Холодные руки и ноги — распространенная проблема, которая становится особенно выраженной и неприятной в осенне-зимний период.

Из-за этой особенности многие люди чувствуют, что замерзают, даже если всем вокруг комфортно при текущей температуре.

К тому же из-за синдрома холодных ног легче заболеть простудой. Постоянное окоченение может служить признаком серьезных заболеваний!

Существует немало способов быстро согреть ноги. Но порой у нас просто не хватает времени, чтобы их практиковать.

К примеру, горячую ванну ты сможешь принять только после того, как придешь с работы и завершишь все домашние дела.

А шерстяные носки сильно колются — и носить их крайне неприятно.

Главный принцип борьбы с холодными руками и ногами заключается в ускорении кровообращения.

Эффективными в этом вопросе могут быть занятия спортом, массаж, лекарственные препараты, а также... изменения в кулинарных предпочтениях.

Как известно, многие специи разгоняют метаболизм не хуже более активных и направленных на решение проблемы методик.

Конечно, не стоит ждать уменьшения талии от жгучего супа на обед. А вот на устранение синдрома холодных ног вполне можно рассчитывать!

Добавляйте в рацион больше «горячих» специй: перца, чеснока, имбиря, куркумы. Сделать более полезными можно даже напитки — если положить в них щепотку корицы или гвоздики.

К тому же это очень вкусно. Главное, не переусердствовать с приправами, если имеются проблемы с ЖКТ.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
22:14

Алиса Семенова

Вредные советы по лечению ржавчины на растениях: так делать не стоит

Вредные советы по лечению ржавчины на растениях: так делать не стоит

Ржавчина — грибное заболевание растительных культур, поражает плодовые деревья, пшеницу, подсолнечник.
Алиса Семенова
22:06

Алиса Семенова

Плохое состояние зубов может привести к деменции

Плохое состояние зубов может привести к деменции

Здоровый рот может помочь сохранить здоровье мозга, предполагает новое исследование.
Алиса Семенова
21:32

Алиса Семенова

Известная фраза Николы Теслы, которая очень точно описывает суть брака

Известная фраза Николы Теслы, которая очень точно описывает суть брака

Великий ученый из Сербии не только был талантливым изобретателем, но и смыслил в семейных взаимоотношениях.
Алиса Семенова
21:19

Алиса Семенова

Рыболовы рассказали о правилах ловли окуня зимой на блесну

Рыболовы рассказали о правилах ловли окуня зимой на блесну

Ловля окуня на блесну зимой – самый доступный и любимый многими вид рыбалки, поговорим о том, как ловить на блесну.
Алиса Семенова
20:48

Алиса Семенова

Лучшая прикормка для окуня: советуют опытные рыболовы

Лучшая прикормка для окуня: советуют опытные рыболовы

Разберемся, как «полосатый разбойник» реагирует на мормыша: рачков-бокоплавов, обитающих в разнообразных водоемах.
Алиса Семенова
20:43

Алиса Семенова

Опытные рыболовы рассказали, как предсказывать клёв, не прибегая к интернету

Опытные рыболовы рассказали, как предсказывать клёв, не прибегая к интернету

Предлагаем перечень рыбацких примет, по которым можно определить день хорошего клева.
article_image 23:55

Розы из Сахары - чудо природы, которое африканские кавалеры преподносят своим невестам

В пустыне Туниса есть необычная достопримечательность, это кристально-песочные розы. Местные жители собирают "дары природы" и продают в качестве сувениров.

article_image 23:42

Какие 3 продукта очень полезны для сердца: советы кардиологов

Если вы хотите прожить долгую жизнь, то вам в первую очередь стоит заботиться о здоровье сердца, экспертам удалось выяснить, какие продукты помогут позаботиться о здоровье сердца.

article_image 23:40

Диетолог из Великобритании рассказала о влиянии черного перца на здоровье

Диетолог Джиллиан Калбертсон рассказала о пользе черного перца, а также объяснила, почему вредно перебарщивать с этим продуктом.