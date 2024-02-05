Стоит ли бояться пальмового масла в продуктах: рассказываем всю правду

10:54 2024-02-05
Стоит ли бояться пальмового масла в продуктах: рассказываем всю правду

О вреде пальмового масла написано и сказано много, встречая этот ингредиент в продуктах, мы обычно спешим их отложить.

Эксперты ВОЗ давно уже установили, что употребление пальмового масла ведет к ожирению и развитию хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Специалисты абсолютно уверены: создавшуюся ситуацию уже нельзя игнорировать, ведь она превратилась в проблему глобального масштаба.

Сегодня к этому злу также добавилось и негативное воздействие на окружающую среду. Рост потребления пальмового масла приводит к росту площади плантаций масличных пальм Elaeis guineensis.

Это стало причиной к уничтожения тропических лесов и истощения почвы. Также ущерб наносит и само производство, создавая огромное количество отходов, утилизация которых мало заботит производителей.

Авторы доклада ВОЗ сравнивают индустрию производства и реализации пальмового масла с табачной и алкогольной отраслями.

Аналогия проводится не только по уровню негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, но и по масштабу лжи рекламщиков и лоббистов.

В этой отрасли компании ставят собственную прибыль выше благополучия целых поколений людей.

Существуют также неподтвержденные слухи, связанные с опасным продуктом. 

Пальмовое масло не растворяется в желудке из-за высокой температуры плавления, которая значительно выше температуры человеческого тела. За счет этого оно оседает в сосудах в виде холестериновых бляшек.

Этот слух не имеет не только научных обоснований, но даже элементарной логической последовательности.

Для начала, вся пища в нашем желудке, включая жиры, расщепляется при помощи ферментов желудочного сока.

Это в большей степени химический процесс, на который не влияет температура плавления съеденной пищи.

Ведь если задуматься, то температура плавления яблок, хлеба, картофеля и других повседневных продуктов питания намного выше человеческих 36,6.

Да и дальнейшее утверждение крайне сомнительно, ведь если продукт не усвоился, то он никак не может попасть на стенки сосудов - он просто вызовет такие неприятные симптомы, как диарея, рвота и прочее.

Кстати говоря, в пальмовом масле, как в и в любом другом растительном масле, холестерина нет, ведь холестерин - это продукт животного происхождения.

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Пальмовое масло вызывает рак.

Пальмовое масло не внесено ни в один список канцерогенов и не просто так.

Все проведенные исследования пальмового масла никак не связали его с причинами развития онкологии.

А вот антиоксидантные свойства пальмового масла, напротив, защищают клетки организма от свободных радикалов и являются профилактикой раковых заболеваний.

В пальмовом масле полно насыщенных жиров и опасных трансжиров. Его гидрогенизируют и нас травят.

В этом слухе все факты просто перепутаны. Трансжиры или трансизомеры жирных кислот содержатся в естественном виде в жирах животного происхождения.

Таких, к примеру, как сливочное масло. А вот в растительных маслах в сырьевом виде трансжиров нет.

Но для пищевой промышленности необходимы твердые жиры, и раньше для этих целей жидкие масла гидрогенизировали, то есть искусственно отверждали.

Но потом наука открыла, что в процессе гидрогенизации образуется очень высокое количество трансжиров - даже выше, чем в животных жирах.

И от этого способа пищевики отказались. А пальмовое масло не нужно отверждать искусственно - ведь оно полутвердое от природы.

Именно благодаря содержанию насыщенных жиров, которых, впрочем, в пальмовом масле меньше, чем в том же сливочном масле.

А их действие нивелируется ненасыщенными жирными кислотами в составе пальмового масла - омега-9 и омега-6 кислотами.

Поэтому в пальмовом масле не только нет трансжиров, но именно пальмовое масло спасает от трансжиров всю пищевую промышленность, позволяя производить менее вредные продукты.

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