Стоит ли бояться пальмового масла в продуктах: рассказываем всю правду

Эксперты ВОЗ давно уже установили, что употребление пальмового масла ведет к ожирению и развитию хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.
Специалисты абсолютно уверены: создавшуюся ситуацию уже нельзя игнорировать, ведь она превратилась в проблему глобального масштаба.
Сегодня к этому злу также добавилось и негативное воздействие на окружающую среду. Рост потребления пальмового масла приводит к росту площади плантаций масличных пальм Elaeis guineensis.
Это стало причиной к уничтожения тропических лесов и истощения почвы. Также ущерб наносит и само производство, создавая огромное количество отходов, утилизация которых мало заботит производителей.
Авторы доклада ВОЗ сравнивают индустрию производства и реализации пальмового масла с табачной и алкогольной отраслями.
Аналогия проводится не только по уровню негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, но и по масштабу лжи рекламщиков и лоббистов.
В этой отрасли компании ставят собственную прибыль выше благополучия целых поколений людей.
Существуют также неподтвержденные слухи, связанные с опасным продуктом.
Пальмовое масло не растворяется в желудке из-за высокой температуры плавления, которая значительно выше температуры человеческого тела. За счет этого оно оседает в сосудах в виде холестериновых бляшек.
Этот слух не имеет не только научных обоснований, но даже элементарной логической последовательности.
Для начала, вся пища в нашем желудке, включая жиры, расщепляется при помощи ферментов желудочного сока.
Это в большей степени химический процесс, на который не влияет температура плавления съеденной пищи.
Ведь если задуматься, то температура плавления яблок, хлеба, картофеля и других повседневных продуктов питания намного выше человеческих 36,6.
Да и дальнейшее утверждение крайне сомнительно, ведь если продукт не усвоился, то он никак не может попасть на стенки сосудов - он просто вызовет такие неприятные симптомы, как диарея, рвота и прочее.
Кстати говоря, в пальмовом масле, как в и в любом другом растительном масле, холестерина нет, ведь холестерин - это продукт животного происхождения.
Пальмовое масло вызывает рак.
Пальмовое масло не внесено ни в один список канцерогенов и не просто так.
Все проведенные исследования пальмового масла никак не связали его с причинами развития онкологии.
А вот антиоксидантные свойства пальмового масла, напротив, защищают клетки организма от свободных радикалов и являются профилактикой раковых заболеваний.
В пальмовом масле полно насыщенных жиров и опасных трансжиров. Его гидрогенизируют и нас травят.
В этом слухе все факты просто перепутаны. Трансжиры или трансизомеры жирных кислот содержатся в естественном виде в жирах животного происхождения.
Таких, к примеру, как сливочное масло. А вот в растительных маслах в сырьевом виде трансжиров нет.
Но для пищевой промышленности необходимы твердые жиры, и раньше для этих целей жидкие масла гидрогенизировали, то есть искусственно отверждали.
Но потом наука открыла, что в процессе гидрогенизации образуется очень высокое количество трансжиров - даже выше, чем в животных жирах.
И от этого способа пищевики отказались. А пальмовое масло не нужно отверждать искусственно - ведь оно полутвердое от природы.
Именно благодаря содержанию насыщенных жиров, которых, впрочем, в пальмовом масле меньше, чем в том же сливочном масле.
А их действие нивелируется ненасыщенными жирными кислотами в составе пальмового масла - омега-9 и омега-6 кислотами.
Поэтому в пальмовом масле не только нет трансжиров, но именно пальмовое масло спасает от трансжиров всю пищевую промышленность, позволяя производить менее вредные продукты.
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