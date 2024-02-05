Есть ли щуки-людоеды и какая щука самая большая: истории бывалых рыбаков

14:41 2024-02-05
Есть ли щуки-людоеды и какая щука самая большая: истории бывалых рыбаков

Считается, что настоящий рыболов всегда преувеличивает размер пойманной рыбы.

О крупных рыбах всегда слагаются легенды. Из пресноводных обитателей чаще всего рассказывают о гигантских щуках и сомах.

Если принять во внимание, какой вес рыбы может фигурировать в рассказе, то возникает вопрос, а почему такой монстр не может съесть человека?

Сомы действительно могут достигать массы под 200 кг, но ни одного подтвержденного случая нападения усатого исполина на человека не зафиксировано.

Среди народов Севера бытуют легенды о гигантских щуках-людоедах. Коренной житель даже может показать озеро, в котором живет монстр.

Но никогда не покажет ни засушенную голову, ни даже челюсть, не говоря уж о фотографии. Поэтому все эти байки можно считать вымыслом.

Долгое время считалось, что в XV веке в Германии была поймана щука весом 145 килограммов и длиной под пять метров.

Она получила название щука Фридриха Барабароссы, а ее скелет был выставлен в музее.

Легенда жила до тех пор, пока до останков чудовища не добрались ихтиологи. Они без труда выяснили, что скелет составлен из позвоночников нескольких хищниц. Миф умер.

В 1794 году в России при очистке одного из царских прудов якобы обнаружили гигантскую щуку, которой было 200 лет.

Это определили по золотому кольцу в ее желудке. Но в этом случае кроме слов нет ничего, даже скелета.

Вернемся в реальность. Самая крупная щука была поймана в озере Ильмень в 30-х годах прошлого века.

Ее вес составил 34 килограмма. Это уже намного ближе к истине.

Дальше начинаются рассказы о гигантских щуках, пойманных уже в наше время.

Например, на Ладоге в окрестностях Сортавалы в Карелии поймали щуку весом 49 килограммов.

Никаких доказательств нет. Зато есть подробности. Пишут, что она клюнула на живца, роль которого играла пятикилограммовая щука.

На озере Увильды попалась щука на 56 килограммов. В Интернете можно найти миллион фотографий рыболовов с гигантскими щуками.

Даже если предположить, что не использовался фотошоп, то как узнать реальный вес рыбины?

Часто щуку держат на вытянутых руках и тогда ее размер увеличивается чуть ли не вдвое.

Поэтому верить можно только рассказам, подкрепленным фактами, то есть фотографиями со щукой рядом с линейкой, на безмене, причем, чем больше, тем лучше.

Например, питерский спортсмен, чемпион Мира по рыболовному спорту Максим Балачевцев поймал на реке в Тюменской области щуку весом 22,5 килограмма.

Есть все факты, подтверждающие поимку данного экземпляра, свидетели, наблюдавшие за процессом вываживания, и рассказ самого рыболова.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
15:24

Алиса Семенова

Идеальные помидоры для открытого грунта: их не нужно пасынковать и подвязывать

Идеальные помидоры для открытого грунта: их не нужно пасынковать и подвязывать

За этими низкорослыми томатами легко ухаживать: они не требуют пасынкования и подвязывания.
Светлана Игнатьева
15:16

Светлана Игнатьева

Женщина-дворник в Таиланде разбогатела более чем на 30 тысяч долларов по просьбе продавца

Женщина-дворник в Таиланде разбогатела более чем на 30 тысяч долларов по просьбе продавца

Таиландка не хотела покупать лотерейные билеты, но продавец ее уговорил, и она сорвала джекпот.
Алиса Семенова
15:07

Алиса Семенова

Как появилось известное выражение «дело в шляпе»

Как появилось известное выражение «дело в шляпе»

Это выражение означает, что дело сделано или близится к успешному завершению.
Светлана Игнатьева
15:05

Светлана Игнатьева

Женщина превратила свою Tesla в передвижную кухню и стала мегапопулярной

Женщина превратила свою Tesla в передвижную кухню и стала мегапопулярной

Видео того, как она готовит в салоне электромобиля, завирусилось и набирает в Instagram миллионы просмотров.
Алиса Семенова
14:57

Алиса Семенова

Несколько причин начать разводить удивительные черные помидоры

Несколько причин начать разводить удивительные черные помидоры

Эти помидоры не только симпатичные с виду, но также очень вкусные и неприхотливые.
Андрей Ткачёв
14:52

Андрей Ткачёв

Компания Ford отзывает почти 113 тысяч пикапов F-150

Компания Ford отзывает почти 113 тысяч пикапов F-150

Речь идёт об автомобилях F-150, которые были выпущены на заводах Ford с 2021 по 2023 год.
Андрей Ткачёв
14:46

Андрей Ткачёв

Только одно американское авто вышло в финал World Car Awards

Только одно американское авто вышло в финал World Car Awards

Глядя на финалистов World Car Awards складывается стойкое впечатление, что организаторы конкурса не жалуют американские машины.
article_image 14:36

Буланова сообщила, что встретила своего двойника в стриптиз-клубе

Будучи гостьей шоу на федеральном канале, Татьяна Буланова сообщила, что увидела свою "копию" в стриптиз-клубе, куда пришла пообедать в компании друзей.

article_image 14:35

Аль Пачино будет выплачивать на содержание младшего сына

29-летняя экс-возлюбленная 83-летнего американского актера Аль Пачино Нур Альфалла обязала актера через суд платить огромные алименты на содержание их общего наследника.

article_image 14:34

Асмус обвинила Петрова в том, что он пытается ее лишить работы в кино через продюсеров

В своих социальных сетях Кристина Асмус написала, что "один друг" делает все, чтобы лишить ее работы, намекая на Александра Петрова.