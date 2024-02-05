В Индии принято арестовывать обезьян: зачем это нужно

При этом убивать обезьян в Индии нельзя, так как они являются священными животными.
Поэтому обезьян арестовывают — ловят и связывают за верхние и нижние конечности, чтобы животное угомонилось.
Особо буйных помещают в клетки, пишет портал novate.
Иногда им даже устраивают общественное порицание — сажают в позорную клетку и возят по городу.
После такого обезьяны быстро успокаиваются. При этом всех животных осматривает ветеринар.
Однажды обезьяны даже украли пробирки с кровью COVID-положительных больных.
На фотографии вовсе не беспомощная жертва жестокого обращения с животными, а зловредная преступница.
В это сложно поверить, но это действительно так. Чем же провинилось мохнатое создание? На самом деле все предельно просто – мартышка воровала еду у людей и даже напала на нескольких человек в приступе ярости.
Прозвучит смешно, но это действительно так, очень часто в Индии обезьяны сбиваются в настоящие «мартышечьи ОПГ» и совершают нападение стаей на жилища людей.