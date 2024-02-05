В Индии принято арестовывать обезьян: зачем это нужно

При этом убивать обезьян в Индии нельзя, так как они являются священными животными.

Поэтому обезьян арестовывают — ловят и связывают за верхние и нижние конечности, чтобы животное угомонилось.

Особо буйных помещают в клетки, пишет портал novate.

Иногда им даже устраивают общественное порицание — сажают в позорную клетку и возят по городу.

После такого обезьяны быстро успокаиваются. При этом всех животных осматривает ветеринар.

Однажды обезьяны даже украли пробирки с кровью COVID-положительных больных.

На фотографии вовсе не беспомощная жертва жестокого обращения с животными, а зловредная преступница.

В это сложно поверить, но это действительно так. Чем же провинилось мохнатое создание? На самом деле все предельно просто – мартышка воровала еду у людей и даже напала на нескольких человек в приступе ярости.

Прозвучит смешно, но это действительно так, очень часто в Индии обезьяны сбиваются в настоящие «мартышечьи ОПГ» и совершают нападение стаей на жилища людей.