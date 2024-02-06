Самая большая щука пойманная человеком

16:57 2024-02-06
Самая большая щука пойманная человеком
Канада, Гудзонов залив Масса – 75 кг, длина – около 2 метров

Щука – очень крупная рыба, но отдельные особи могут достигать поистине исполинских размеров.

согласно многим источникам, в Германии однажды выловили особь длиной в 5.7 метров и весом в 140 кг.

Но самое интересное выяснилось, когда в ее плавнике нашли кольцо – оно подтверждало, что щука была выпущена на воду императором Фридрихом II в 1230 году.

То есть рыбе на тот момент (в 1497 г.) было 267 лет!

Скелет удивительной щуки выставили как экспонат в музее Мангейма (Германия), и к нему несколько лет стекались туристы со всех уголков Европы.

Однако, колоссальный возраст и размер рыбы не давал покоя ученым.

Через какое-то время была проведена экспертиза, которая распознала подделку: оказалось, что экспонат был попросту составлен из нескольких десятков скелетов обыкновенных щук.

Согласно официальным данным, в наше время, щуки могут достигать 1,5 метров в длину и иметь вес до 35 килограммов, а их средний размер и вовсе составляет менее 1 м и 10 кг.

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