Казнь, которую провели ошибочно: история 14-летнего Джорджа Стинни

В 1944 году четырнадцатилетний Джордж Стинни стал самым молодым смертником, казненным в XX веке в США.

Суд признал его виновным в убийстве двух белых девочек, Бетти 11 лет и Мэри 7 лет. Их тела обнаружили рядом с домом Стинни и его родителей.

Все присяжные были белыми, а судебное разбирательство шло всего 2 часа. Присяжным хватило 10 минут для вынесения приговора.

В ходе заседания суда и до самой казни, он не выпускал из рук Библию, и клялся, что невиновен. В то время Алколу был разделен на «белый» и «черный» районы железной дорогой.

Традиционно часть, населенная темнокожими горожанами, была менее благополучна — там царили безработица, нищета и преступность.

Девочки были убиты именно в районе, населенном афроамериканцами — они приехали туда на велосипедах, чтобы нарвать полевых цветов.

Единственной причиной ареста юного Джорджа Стинни стало то, что несколько свидетелей в своих показаниях сообщили, что видели как мальчик разговаривает с подружками на обочине.

При этом, у Джорджа было алиби, подтверждавшее, что он не мог находиться на месте преступления в момент его совершения, но оно не было принято во внимание.

Родители подсудимого постоянно подвергались угрозам. Им не разрешали носить передачи в тюрьму, запретили передавать что-либо в зале суда, а затем и вовсе фактически прогнали из города.

Ожидая казнь, мальчик провел 81 день в одиночной камере, не видя своих родителей.

Джордж Стинни-младший был казнен на электрическом стуле.

Так как Джордж был слишком мал для электрического стула, ремни на руках пришлось не застегивать, а завязывать, а чтобы ребенок сидел на нужной высоте, ему подложили на сидение ту самую библию, которую он принес с собой.



История Джорджа вдохновила Стивена Кинга, и он написал книгу «Зеленая Миля», по которой в 1999 году был снят фильм.

Через 70 лет, в 2014 году, суд признал невиновность подростка.

Пересмотра дела добилась сестра Джорджа. Орудие убийства — лом, весил более 19,07 кг.

Мальчик не мог поднять его и ударить с силой, способной убить двух девушек.