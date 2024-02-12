Ученые выяснили, какая болезнь поражает вейперов

В период с августа 2019 по январь 2020 года в США было госпитализировано 2708 человек.
Несмотря на тяжелое течение тогда еще неизвестного заболевания, до 93% пациентов смогли выжить.
На данный момент ученые не знают точной причины «болезни вейперов», но у них есть несколько интересных предположений.
Вдобавок к этому, они имеют некоторое представление о том, как ее лечить.
Болезнь, которая поражает органы дыхания любителей электронных сигарет, обычно упоминается как EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury).
Также ее иногда называют VAPI и VALI. В России ее проще называть «болезнь вейперов» — так понятнее.
Больше всего госпитализаций с этим заболеваний было зафиксировано в США, по симптомам оно очень похоже на липоидную пневмонию или химический пневмонит.
У пациентов наблюдались кашель, боль в области груди, затрудненное дыхание, рвота и диарея.
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