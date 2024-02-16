Житель Нью-Йорка пять лет бесплатно жил в шикарном отеле на Манхэттене, а потом объявил себя собственником

Житель Нью-Йорка в течение пяти лет умудрялся жить бесплатно в знаменитом отеле на Манхэттене. Мужчина сумел искусно воспользоваться малоизвестным местным жилищным законодательством.

Но, когда 48-летний Микки Баррето подал документы на подтверждение права собственности на все историческое здание отеля New Yorker, построенное в 1930 году, и попытался взимать арендную плату с другого арендатора, прокуратура выразила протест.

Американца арестовали и обвинили в подаче ложных документов о собственности. Однако Баррето заявил, что был удивлен, когда к нему пришла полиция с оружием и пуленепробиваемыми щитами. По его мнению, это должно быть гражданское дело, а не уголовное.

Обвинение Баррето в мошенничестве и неуважении к суду стало последней главой в многолетней юридической саге, которая началась, когда он и его бойфренд заплатили около 200 долларов за аренду одной из более чем 1000 комнат отеля.

По словам Баррето, о лазейке в местном законе, позволяющем жильцам одноместных комнат в зданиях, построенных до 1969 года, требовать шестимесячную аренду, ему рассказал его друг. Баррето утверждал: раз он заплатил за ночь в отеле, то считается арендатором.

Он попросил об аренде, и администрация отеля немедленно его выгнала.

“Я обратился в суд. Судья отказал. Я подал апелляцию в Верховный суд (штата) и выиграл апелляцию", - поделился мужчина.

Судья обязал отель выдать ему ключ. Баррето уточнил, что жил там до июля 2023 года и при этом не платил за номер, потому что владельцы здания никогда не хотели вести с ним переговоры об аренде. Однако выгнать его тоже не могли.

Прокуроры Манхэттена признают, что жилищный суд предоставил Баррето его комнату как бы во владение.

Однако мужчина на этом не остановился. В 2019 году он загрузил поддельный документ на городской веб-сайт о том, что Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства, которая купила недвижимость в 1976 году, якобы передала ему право собственности на здание.

Затем Баррето попытался предъявить обвинения различным юридическим лицам в качестве владельца здания. Они включали требования арендной платы с одного из арендаторов отеля, регистрацию отеля на его имя в Департаменте охраны окружающей среды города Нью-Йорка для оплаты услуг водоснабжения и канализации.

А еще - требование, чтобы банк отеля перевел ему свои счета.

Церковь Объединения, основанная в Южной Корее самопровозглашенным мессией, ныне покойным Сун Мен Муном, подала на Баррето в 2019 году встречный иск.

К слову, “New Yorker” - одна из достопримечательностей Нью-Йорка. Здесь в свое время 10 лет жил изобретатель Никола Тесла, останавливался Мухаммед Али и другие знаменитости. Как отель он закрылся в 1972 году и в течение многих лет использовался для церковных целей. А в 1994-м часть здания вновь открылась как гостиница.