В США растет количество ДТП, где водители были под наркотиками

09:59 2024-02-19
В США растет количество ДТП, где водители были под наркотиками

Этот грустный рейтинг возглавляет штат Вермонт, в зоне риска также остаются Массачусетс и Гавайи.

Штат Вермонт возглавляет список штатов в Америке с самым высоким процентом смертельных автокатастроф с положительным тестом водителей на употребление наркотиков.

Такой вывод сделан в результате исследований Национального управления безопасности дорожного движения США, пишет Уahoo.com.

Исследование показало, что у 62,7% погибших на трассах водителей Вермонта - положительный результат на наркотики. 81 человек при этом находился под воздействием неизвестных наркотиков, у 26 - был положительный результат на дельта-9 и 8 бензоилэкгонина, который содержится в кокаине.

При этом не уточняется, кто из людей, управлявших авто, находился в состоянии алкогольного опьянения. 

На втором месте по положительным тестам на наркотики среди участников ДТП - штат Массачусетс с 57,75% таких аварий. Из 1451 человека, попавших в аварию со смертельным исходом в 2021 году, положительный тест на наркотики был у 838-х.

Среди наиболее распространенных наркотиков, обнаруженных здесь, оказались каннабиноиды и Дельта-9.

Гавайи заняли третье место: 54,75% участников краш-теста в этом штате дали положительный результат на наркотики. Как выяснилось, самыми распространенными наркотиками здесь были метамфетамин, ТГК и Дельта-9.

В пятерку этого грустного рейтинга вошли также Северная Дакота и Орегон.

А Северная Каролина, Миссисипи и Небраска стали теми штатами, где количество ДТП, связанных с наркотиками, минимально и составляет соответственно 1,7%, 4,35% и 9,74% авиакатастроф со смертельным исходом.

По данным американского Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками, воздействие марихуаны на водителей включает увеличение скорости, замедление реакции и изменение внимания к дороге. Опиоиды также могут вызывать сонливость и ухудшать мышление и суждения. 

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