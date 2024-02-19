Meyers Manx создала новую версию легендарного пляжного багги в виде электрокара

10:32 2024-02-19
Meyers Manx создала новую версию легендарного пляжного багги в виде электрокара

Американская компания дала другую жизнь мини-автомобилю, который еще в середине 60-х разработал дизайнер и предприниматель Брюс Майерс.

Meyers Manx - оригинальный пляжный багги. Это простой автомобиль для отдыха был разработан в 1960-х годах на базе Beetle, сообщает Аutocar.co.uk.

Первоначальная компания Мейерса, BF Meyers & Co, была относительно недолговечным бизнесом, свернувшимся в 1971 году из-за финансовых проблем.

В 2000 году Брюс Майерс основал новую компанию, которую назвал в честь своей первой и единственной модели Meyers Manx.

Фирма не только создавала малые партии пляжных багги на базе VW Beetle, но и предлагала более современные версии, в том числе-  удлинённый Manxter с посадочной формулой 2+2.

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В 2020 году Майерс в возрасте 94 лет продал компанию предпринимателю Филиппу Сарофиму и его инвесткомпании Trousdale Ventures. Хотя он уже ушел из жизни, его дело продолжает жить.

По словам Майкла Потикера, представляющего Trousdale Ventures, привлекательность Manx выходит за рамки какого-то социального класса, она стала такой же узнаваемой и любимой, как Beetle.

Когда я ездил на машине по центру Сан-Диего, все на улице показывали мне большие пальцы, а потом я поехал на ней в престижный район, и там были те же самые большие пальцы. Это бесклассовая машина”, - поделился эксперт.

Такого же мнения придерживается и Фримен Томас, который ранее работал вместе с Джей Мэйсом над изобретением Volkswagen Beetle в 1990-х годах. А в 2003 году - создал концепт Treo в стиле багги как идеального студенческого автомобиля.

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Новые владельцы Meyers стремятся сохранить дух старой школы, методы работы и лояльную клиентскую базу, но при этом перенести бренд в будущее.

Пляжный автомобиль сегодня стоит 49 000 долларов и широко используется как эквивалент багги на полях для гольфа. На таких автомобилях также ездят на низкой скорости в условиях большого скопления людей и на короткие расстояния.

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