Meyers Manx создала новую версию легендарного пляжного багги в виде электрокара

Meyers Manx - оригинальный пляжный багги. Это простой автомобиль для отдыха был разработан в 1960-х годах на базе Beetle, сообщает Аutocar.co.uk.
Первоначальная компания Мейерса, BF Meyers & Co, была относительно недолговечным бизнесом, свернувшимся в 1971 году из-за финансовых проблем.
В 2000 году Брюс Майерс основал новую компанию, которую назвал в честь своей первой и единственной модели Meyers Manx.
Фирма не только создавала малые партии пляжных багги на базе VW Beetle, но и предлагала более современные версии, в том числе- удлинённый Manxter с посадочной формулой 2+2.
В 2020 году Майерс в возрасте 94 лет продал компанию предпринимателю Филиппу Сарофиму и его инвесткомпании Trousdale Ventures. Хотя он уже ушел из жизни, его дело продолжает жить.
По словам Майкла Потикера, представляющего Trousdale Ventures, привлекательность Manx выходит за рамки какого-то социального класса, она стала такой же узнаваемой и любимой, как Beetle.
“Когда я ездил на машине по центру Сан-Диего, все на улице показывали мне большие пальцы, а потом я поехал на ней в престижный район, и там были те же самые большие пальцы. Это бесклассовая машина”, - поделился эксперт.
Такого же мнения придерживается и Фримен Томас, который ранее работал вместе с Джей Мэйсом над изобретением Volkswagen Beetle в 1990-х годах. А в 2003 году - создал концепт Treo в стиле багги как идеального студенческого автомобиля.
Новые владельцы Meyers стремятся сохранить дух старой школы, методы работы и лояльную клиентскую базу, но при этом перенести бренд в будущее.
Пляжный автомобиль сегодня стоит 49 000 долларов и широко используется как эквивалент багги на полях для гольфа. На таких автомобилях также ездят на низкой скорости в условиях большого скопления людей и на короткие расстояния.
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