Meyers Manx создала новую версию легендарного пляжного багги в виде электрокара

В 2020 году Майерс в возрасте 94 лет продал компанию предпринимателю Филиппу Сарофиму и его инвесткомпании Trousdale Ventures. Хотя он уже ушел из жизни, его дело продолжает жить.

По словам Майкла Потикера, представляющего Trousdale Ventures, привлекательность Manx выходит за рамки какого-то социального класса, она стала такой же узнаваемой и любимой, как Beetle.

“Когда я ездил на машине по центру Сан-Диего, все на улице показывали мне большие пальцы, а потом я поехал на ней в престижный район, и там были те же самые большие пальцы. Это бесклассовая машина”, - поделился эксперт.

Такого же мнения придерживается и Фримен Томас, который ранее работал вместе с Джей Мэйсом над изобретением Volkswagen Beetle в 1990-х годах. А в 2003 году - создал концепт Treo в стиле багги как идеального студенческого автомобиля.