История про врача-самозванца, спасшего 6500 недоношенных детей

12:08 2024-02-19
История про врача-самозванца, спасшего 6500 недоношенных детей

В 1903 году в Америке распространились афиши, предлагающие посмотреть на недоношенных детей за 25 центов.

Предложение заинтриговало многих заманчивыми заголовками. Тогда, стоит сказать, были в моде цирки уродов, а людей другого цвета кожи считали неполноценными.

Афиши обещали, что посетителям покажут маленьких существ, которые когда-то станут полноценными людьми, но сейчас они больше похожи на обезьян.

У Мартина Коуни не было медицинского образования. Хотя он часто утверждал, что является протеже французского доктора Пьера-Константа Будена - человека, который популяризировал инкубаторы для недоношенных детей в Европе - никогда не было никаких доказательств этого утверждения.

Инкубаторы были разработаны для младенцев еще в 1880-х годах в Париже.

Мартин Коуни впервые продемонстрировал их на выставке в Берлине в 1896 году.

В то время недоношенные дети считались генетически неполноценными и обычно их просто оставляли умирать. Мартин Коуни предложил экспериментальное решение: поместить детей в инкубаторы и показывать за деньги всем желающим.

Медицинские работники избегали Мартина Коуни, считая его шоу-меном. Он же сказал средствам массовой информации, что откажется от этих выставок детей только тогда, когда будет достойная медицинская помощь и забота о недоношенных детях.

Сами инкубаторы были медицинским чудом - сделаны из стали и стекла и стояли на высоте 1,5 метров. Помещение содержалось в безупречной чистоте.

Аттракцион "врача-инкубатора" работал вплоть до 1940 года, в течение которых посетители платили четверть доллара, чтобы увидеть недоношенных младенцев и сложные аппараты для поддержания жизни.

Обеспечение одного ребенка стоило по 15$ в день (при переводе на современные деньги - 400$). Клиенты сами поддерживали жизнь бедных детей, желая поглазеть на такое "чудо".

Коуни считал нравы своего времени, обрекающие недоношенных детей на смерть, бесчеловечными и пытался спасти малышей.

Его нещадно критиковали, осуждали, а он продолжал свое дело спасения младенцев, сумев помочь 6 500 недоношенным детям.

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