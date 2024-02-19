В России создано лекарство, способное в 10 раз уменьшить количество метастазов меланомы

13:11 2024-02-19
В России создано лекарство, способное в 10 раз уменьшить количество метастазов меланомы

Новый препарат повышает эффективность терапии онкологических заболеваний и безопасен для пациента.

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого на основе тиенопиримидинов разработали новые противоопухолевые соединения. Они способны повысить эффективность терапии онкологических заболеваний.

Как показали результаты исследований, количество метастазов меланомы в легких при их применении уменьшилось в 10 раз. Этот препарат также в 4 раза эффективней паклитаксела - наиболее используемого сегодня противоракового лекарства, сообщает Газета.ру.

Гистологический анализ при этом не выявил после такой терапии патологических изменений в основных органах животных. Исследование также показало, что эти соединения в отношении здоровых животных безопасны.

Меланома - самая опасная форма кожи, которая может распространяться также на другие органы. Химиотерапия при таком диагнозе остается одним из основных терапевтических подходов лечения. 

Но раковые клетки вырабатывают к ней устойчивость, потому поиск новых лекарственных препаратов, способных точечно бороться с раковыми клетками, не принося вреда организму, - актуальная задача.

«Разработанные соединения показали эффективность при лечении метастазов меланомы в легких. Кроме того, это открывает большие возможности для дальнейшего поиска и изучения новых эффективных противоопухолевых средств», - рассказал завлабораторией нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ Александр Тимин.

Исследователь также подчеркнул, что работы в этом направлении продолжаются, в том числе - в союзе с коллегами из других учреждений. 

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