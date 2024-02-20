Дети-трубочисты в Англии: почему их привлекали к адскому труду и как это отражалось на здоровье

В 17-18 веках в Англии детей активно привлекали в трубочисты. Как уточняет автор канала Популярная наука на платформе Дзен, точкой отсчета для такой практики стал Великий лондонский пожар в сентябре 1666 года.
Средневековой город тогда выгорел дотла. В огне пожара были уничтожены 13 тысяч домов, сгорели практически все правительственные здания. Крыши над головой лишились 72 тысячи человек!
Такие масштабы катастрофы были вызваны в том числе очень плотной застройкой. Плотно прилегающие один к одному дома бедноты строились из дерева и соломы, которые очень легко воспламенялись.
По этой причине после пожара власти Лондона ввели новые строительные нормы, которые должны были обеспечить безопасность города. Камины предписывалось строить определенным образом - с более узкими дымоходами. И обязательно очищать засоры в трубах для профилактики пожаров.
Дело в том, что оседающая внутри дымоходов сажа состоит из углерода. Она оседает, копится, и в некий момент становится горючей. Из-за ее возгорания часто возникали пожары - особенно в пекарнях и местах, где готовят много еды.
Как отмечает автор, в домах того периода был специфический тип дымохода. Сажа скапливалась в углах, и прочистить трубы с крыши с использованием специальных устройств не представлялось возможным.
Англичане нашли выход: начали использовать для этой работы детей. Им было проще пролезать в дымоходы. А родителей, которым плевать на здоровье ребенка, тогда найти было нетрудно.
Мальчиков выкупали у его бедных родителей. Взрослый трубочист (или дворник) объяснял родителям, что берет ребенка в ученики, чтобы обеспечить профессией на всю жизнь.
Однако дети-трубочисты редко доживали до среднего возраста. Да и профессионального роста не было: ребенок становился вечным рабом дворника-трубочиста.
Для начала работы трубочиста идеальным возрастом считались 6 лет. Но случалось, что иногда детей использовали и с 4 лет. Малышам приходилось ползать по трубам, диаметр которых не превышал 45 сантиметров.
Ребенок сажу счищал щеткой, она при этом падала на него. Примечательно, что сажу трубочисты еще и продавали. Она использовалась, как средство от похмелья: сажу разводили в чашке горячего молока.
Ребенку за работу не платили: хозяин просто покупал ему еду для поддержки жизни.
Последствия для здоровья оказывались разрушительными. Рост мальчиков задерживался, скелет деформировался, а кости не развивались из-за того, что много времени те проводили в неестественном положении.
К 20 годам суставы у юных трубочистов были, как у глубоких стариков. У них также постоянно воспалялись и болели веки.
Но гибель наступала в основном из-за болезней легких. Случались и производственные травмы: дети могли застревать в дымоходах, и вытащить их по разным причинам не всегда получалось.
Страшную практику использования труда детей-трубочистов на законодательном уровне отменили только в 1875 году.