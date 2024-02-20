Дети-трубочисты в Англии: почему их привлекали к адскому труду и как это отражалось на здоровье

В 17-18 веках в Англии детей активно привлекали в трубочисты. Как уточняет автор канала Популярная наука на платформе Дзен, точкой отсчета для такой практики стал Великий лондонский пожар в сентябре 1666 года.

Средневековой город тогда выгорел дотла. В огне пожара были уничтожены 13 тысяч домов, сгорели практически все правительственные здания. Крыши над головой лишились 72 тысячи человек!

Такие масштабы катастрофы были вызваны в том числе очень плотной застройкой. Плотно прилегающие один к одному дома бедноты строились из дерева и соломы, которые очень легко воспламенялись.

По этой причине после пожара власти Лондона ввели новые строительные нормы, которые должны были обеспечить безопасность города. Камины предписывалось строить определенным образом - с более узкими дымоходами. И обязательно очищать засоры в трубах для профилактики пожаров.

Дело в том, что оседающая внутри дымоходов сажа состоит из углерода. Она оседает, копится, и в некий момент становится горючей. Из-за ее возгорания часто возникали пожары - особенно в пекарнях и местах, где готовят много еды.