Дети-трубочисты в Англии: почему их привлекали к адскому труду и как это отражалось на здоровье

18:26 2024-02-20
Дети-трубочисты в Англии: почему их привлекали к адскому труду и как это отражалось на здоровье

Благодаря сказкам у нас ложился стереотип, что такую профессию выбирают милые романтики, но реальность совсем другая.

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В 17-18 веках в Англии детей активно привлекали в трубочисты. Как уточняет автор канала Популярная наука на платформе Дзен, точкой отсчета для такой практики стал Великий лондонский пожар в сентябре 1666 года.

Средневековой город тогда выгорел дотла. В огне пожара были уничтожены 13 тысяч домов, сгорели практически все правительственные здания. Крыши над головой лишились 72 тысячи человек!

Такие масштабы катастрофы были вызваны в том числе очень плотной застройкой. Плотно прилегающие один к одному дома бедноты строились из дерева и соломы, которые очень легко воспламенялись.

По этой причине после пожара власти Лондона ввели новые строительные нормы, которые должны были обеспечить безопасность города. Камины предписывалось строить определенным образом - с более узкими дымоходами. И обязательно очищать засоры в трубах для профилактики пожаров.

Дело в том, что оседающая внутри дымоходов сажа состоит из углерода. Она оседает, копится, и в некий момент становится горючей. Из-за ее возгорания часто возникали пожары - особенно в пекарнях и местах, где готовят много еды. 

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Как отмечает автор, в домах того периода был специфический тип дымохода. Сажа скапливалась в углах, и прочистить трубы с крыши с использованием специальных устройств не представлялось возможным.

Англичане нашли выход: начали использовать для этой работы детей. Им было проще пролезать в дымоходы. А родителей, которым плевать на здоровье ребенка, тогда найти было нетрудно.

Мальчиков выкупали у его бедных родителей. Взрослый трубочист (или дворник) объяснял родителям, что берет ребенка в ученики, чтобы обеспечить профессией на всю жизнь. 

Однако дети-трубочисты редко доживали до среднего возраста. Да и профессионального роста не было: ребенок становился вечным рабом дворника-трубочиста.

Для начала работы трубочиста идеальным возрастом считались 6 лет. Но случалось, что иногда детей использовали и с 4 лет. Малышам приходилось ползать по трубам, диаметр которых не превышал 45 сантиметров.

Ребенок сажу счищал щеткой, она при этом падала на него. Примечательно, что сажу трубочисты еще и продавали. Она использовалась, как средство от похмелья: сажу разводили в чашке горячего молока.

Ребенку за работу не платили: хозяин просто покупал ему еду для поддержки жизни.

Последствия для здоровья оказывались разрушительными. Рост мальчиков задерживался, скелет деформировался, а кости не развивались из-за того, что много времени те проводили в неестественном положении.

К 20 годам суставы у юных трубочистов были, как у глубоких стариков. У них также постоянно воспалялись и болели веки.

Но гибель наступала в основном из-за болезней легких. Случались и производственные травмы: дети могли застревать в дымоходах, и вытащить их по разным причинам не всегда получалось.

Страшную практику использования труда детей-трубочистов на законодательном уровне отменили только в 1875 году.

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