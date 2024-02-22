ВМО: в Антарктике произошло рекордное таяние льда

По словам официального представителя Всемирной метеорологической организации Клэр Нюллис, это рекордно низкий показатель для данного периода.
В организации отмечают, что предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале предыдущего года.
С тех пор площадь морского льда в Антарктике сократилась на 93 тыс. кв. м.
В Арктике на этот раз рекорда не случилось, но площадь льда была второй после минимального показателя за всю историю наблюдений.
Ранее сообщалось, что глобальное потепление в первую очередь отражается на высоких широтах, где находится Арктика.
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