По словам фитотерапевта, мед продлевает жизнь на несколько лет

Как считает специалист, свойства меда во многом зависят от того, из чего он сделан.
Например, липовый мед помогает быстрее выздороветь при простуде. У меда из акации низкий гликемический индекс, он может употребляться людьми с диабетом.
Несмотря на разницу воздействия на организм различных ингредиентов, врач отмечает, что мед в целом очень полезен для человека.
Продукт благотворно влияет на здоровье печени, сердце и нервную систему. В нем много антиоксидантов, предупреждающих развитие атеросклероза сосудов.
«Кроме самого меда, соты также могут оказывать благотворное влияние на организм. Их можно использовать при проблемах с пищеварением. Кроме того, все продукты пчеловодства значительно продлевают жизнь»,
— поясняет Михаил Лущик.
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