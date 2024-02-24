По словам фитотерапевта, мед продлевает жизнь на несколько лет

Как считает специалист, свойства меда во многом зависят от того, из чего он сделан.

Например, липовый мед помогает быстрее выздороветь при простуде. У меда из акации низкий гликемический индекс, он может употребляться людьми с диабетом.

Несмотря на разницу воздействия на организм различных ингредиентов, врач отмечает, что мед в целом очень полезен для человека.

Продукт благотворно влияет на здоровье печени, сердце и нервную систему. В нем много антиоксидантов, предупреждающих развитие атеросклероза сосудов.

«Кроме самого меда, соты также могут оказывать благотворное влияние на организм. Их можно использовать при проблемах с пищеварением. Кроме того, все продукты пчеловодства значительно продлевают жизнь»,

— поясняет Михаил Лущик.