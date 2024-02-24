По словам фитотерапевта, мед продлевает жизнь на несколько лет

10:10 2024-02-24
По словам фитотерапевта, мед продлевает жизнь на несколько лет

Кандидат биологических наук, специалист в области фитотерапии, Михаил Лущик уверен, что употребление меда ведет к долголетию.

Как считает специалист, свойства меда во многом зависят от того, из чего он сделан.

Например, липовый мед помогает быстрее выздороветь при простуде. У меда из акации низкий гликемический индекс, он может употребляться людьми с диабетом.

Несмотря на разницу воздействия на организм различных ингредиентов, врач отмечает, что мед в целом очень полезен для человека.

Продукт благотворно влияет на здоровье печени, сердце и нервную систему. В нем много антиоксидантов, предупреждающих развитие атеросклероза сосудов.

«Кроме самого меда, соты также могут оказывать благотворное влияние на организм. Их можно использовать при проблемах с пищеварением. Кроме того, все продукты пчеловодства значительно продлевают жизнь»,

— поясняет Михаил Лущик.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
10:25

Марина Смирнова

Выращиваем крупные тугие кочаны капусты по советам агрономов

Выращиваем крупные тугие кочаны капусты по советам агрономов

Что мешает расти капусте: дефицит света, плохая подкормка, закислённый грунт, ошибочный полив, нарушение схемы посадки, неправильный выбор сорта.
Тарас Медведев
21:29

Тарас Медведев

В Европе выросло число случаев отравлений от непрофильного использования «веселящего газа»

В Европе выросло число случаев отравлений от непрофильного использования «веселящего газа»

Согласно отчету, Европейским центром мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA), рекреационное использование закиси азота, более известной как «веселящий газ, вызывает растущую озабоченность в Европе».
Марина Смирнова
21:16

Марина Смирнова

Самая крупная щука, которую удалось поймать рыболовам

Самая крупная щука, которую удалось поймать рыболовам

Рыбакам необязательно рассказывать о пойманных гигантских рыбах, потому что в это вряд ли кто-то поверит.
Евгений Прокофьев
21:08

Евгений Прокофьев

Переднюю панель авто называют торпедой, почему используется такое сравнение

Переднюю панель авто называют торпедой, почему используется такое сравнение

Кажется, что абсолютно никакой связи между этими вещами, попытаемся разобраться, почему используется такое название.
Марина Смирнова
20:15

Марина Смирнова

Как обеспечить долгую сохранность зелени в свежем виде

Как обеспечить долгую сохранность зелени в свежем виде

Многие любят свежую полезную зелень с огородов и подоконников: ароматный лук, кинзу, нежный молодой укроп, петрушку.
Марина Смирнова
20:04

Марина Смирнова

Почему люди часто "заедают" свой стресс

Почему люди часто "заедают" свой стресс

Психогенное переедание – так называют расстройство пищевого поведения, связанное с бесконтрольным употреблением большого количества пищи при стрессовой ситуации.
article_image 13:52

Один оператор управляет 10 грузовиками: создана новая беспилотная технология

Шведский стартап Einride создал бескабинные и беспилотные грузовики. Большинство времени он может ездить без водителя. Человек нужен только во время сложных маневров.

article_image 13:52

Volkswagen Jetta VS7 стал гибридом

Бюджетный кроссовер Volkswagen Jetta VS7 стал гибридом.

article_image 13:31

Поведение и привычки французов контрастируют с представителями других наций

Они редко ходят в гости к друзьям, часто ссорятся из-за денег и обожают замороженные бутерброды.