Какой будет реакция организма, если убрать из рациона хлеб

16:59 2024-02-24
Какой будет реакция организма, если убрать из рациона хлеб

Врач-диетолог и эндокринолог Алена Барредо рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от хлеба всех видов.

Польза отказа от хлеба:

Хлеб — быстрый углевод, он плохо влияет на углеводный обмен, вызывает инсулинорезистентность.

Если от него полностью отказаться, у человека снизится инсулин, глюкоза, а также нормализуются углеводный и липидный обмен. Подобный шаг позволит уменьшить триглицериды и плохие фракции холестерина, замедлить рост патогенных бактерий и грибов в кишечнике. Это приведет к увеличению полезной микрофлоры. 

Отказ от хлеба способствует похудению. Хлеб стимулирует аппетит из-за сильного выброса инсулина: сахар в крови резко растет, затем столь же резко падает, и человек быстрее ощущает себя голодным. 

Негативная сторона отказа от хлеба:

При этом есть и негативные факторы: например, нервная система может ухудшиться из-за недостатка витамина B1. Также негативно это скажется на работе кишечника и количестве энергии. 

Какой хлеб надо есть:

Самый полезный хлеб - цельнозерновой с отрубями и клетчаткой, поскольку он самый «нейтральный из всех видов хлеба, которые повышают инсулин и глюкозу».

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