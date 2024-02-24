Какой будет реакция организма, если убрать из рациона хлеб

Польза отказа от хлеба:

Хлеб — быстрый углевод, он плохо влияет на углеводный обмен, вызывает инсулинорезистентность.

Если от него полностью отказаться, у человека снизится инсулин, глюкоза, а также нормализуются углеводный и липидный обмен. Подобный шаг позволит уменьшить триглицериды и плохие фракции холестерина, замедлить рост патогенных бактерий и грибов в кишечнике. Это приведет к увеличению полезной микрофлоры.

Отказ от хлеба способствует похудению. Хлеб стимулирует аппетит из-за сильного выброса инсулина: сахар в крови резко растет, затем столь же резко падает, и человек быстрее ощущает себя голодным.

Негативная сторона отказа от хлеба:

При этом есть и негативные факторы: например, нервная система может ухудшиться из-за недостатка витамина B1. Также негативно это скажется на работе кишечника и количестве энергии.

Какой хлеб надо есть:

Самый полезный хлеб - цельнозерновой с отрубями и клетчаткой, поскольку он самый «нейтральный из всех видов хлеба, которые повышают инсулин и глюкозу».